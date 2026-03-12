Autismo, Relazione e Progetti di Vita

Il giorno 26 marzo 2026 ore 14:30, presso l’Aula 1A del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, si svolgerà un’incontro voluto ed organizzato dalle associazioni Autismo Abruzzo Onlus e Liberi Oltre le Illusioni per parlare di autismo.

L'evento nasce con l'idea di aprire un tavolo di discussione tra varie realtà che ogni giorno hanno a che fare con l'autismo, offrendo il loro punto di vista. In particolare, le associazioni di famiglie con all'interno persone autistiche, il mondo Universitario e della ricerca, gli enti sanitari e le amministrazioni locali.

Nella prima parte, dopo i vari saluti istituzionali, ci sarà la proiezione del docufilm "Portret Vladyka" realizzato nel 2023 da BlackOrange, Manuel De Pandis e Stefano Germinal in collaborazione con Autismo Abruzzo Onlus. Il docufilm racconta il percorso di vita di Vladic, ragazzo autistico, dai primi anni di vita in ucraina fino alla nuova vita a L'Aquila dove coltiva la sua passione per la fotografia artistica, passando per le varie esperienze in orfanotrofio ed gli anni vissuti a Vasto dopo l'adozione.

A seguire, si aprirà la tavola di discussione prendendo spunto da quanto detto e mostrato nel docufilm. Tra i vari relatori torviamo: Dario Verzulli, presidente dell'associazione Autismo Abruzzo APS, Marco Valenti, professore presso l'Università degli studi dell'Aquila e direttore del Centro di Riferimento Regionale per l'Autismo, Rachele Giammario, professoressa presso l'Università degli studi dell'Aquila, psicologa e volontaria, Lorenzo Ridolfi, terapista della riabilitazione presso la Casa di Michele e Vladislav Maistrouk che presentera' un'associazione ucraina (Bachyty Sercem, tradotto "Vedere col cuore") che aiuta famiglie con all'interno persone autistiche. A moderare sarà Danilo Sbroglia, coordinatore regionale Liberi Oltre le Illusioni Abruzzo.

L'incontro, realizzato con il patrocinio del Comune dell’Aquila, dell’ Università degli Studi dell’Aquila e della Azienda Sanitaria Locale Avezzano, Sulmona, L’Aquila, è rivolto a studenti, famiglie e cittadinanza tutta, interessati a comprendere meglio le dinamiche che avvolgono il tema dell'autismo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata su www.liberioltreleillusioni.it (Link: https://www.liberioltreleillusioni.it/eventi/evento/autismo-relazione-e-progetti-di-vita)