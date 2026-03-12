“DAI-NI-KAN – Centomila stagioni dell’anima”, il nuovo libro di Lisa Di Giovanni

Un viaggio poetico attraverso le emozioni più profonde dell’essere umano. È questo il cuore di “DAI-NI-KAN – Haiku, secondo volume. Centomila stagioni dell’anima”, la nuova raccolta della giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni, pubblicata da Edizioni Jolly Roger.

Il volume rappresenta la naturale evoluzione di un percorso letterario che unisce sensibilità poetica, introspezione e osservazione del mondo interiore. Attraverso la forma essenziale degli haiku, l’autrice accompagna il lettore in un cammino fatto di immagini, silenzi e intuizioni capaci di toccare le corde più profonde dell’anima. Il libro si configura infatti come un viaggio attraverso le stagioni interiori dell’essere umano, dove ogni componimento diventa un frammento di vita e di consapevolezza.

La raccolta è suddivisa in dieci sezioni tematiche che attraversano i grandi sentimenti dell’esistenza: resilienza, sofferenza, rinascita, forza d’animo, energia, amore, passione, libertà, empatia e metamorfosi. Un percorso poetico che riflette il continuo mutamento della vita, proprio come il susseguirsi delle stagioni nella natura.

Scrivere haiku rappresenta una delle forme più complesse e rigorose della poesia. Apparentemente brevi e semplici, questi componimenti richiedono in realtà una grande capacità di sintesi, precisione linguistica e profondità emotiva. In pochi versi – tradizionalmente 17 sillabe distribuite in tre segmenti – il poeta deve riuscire a condensare immagini, sensazioni e significati, lasciando spazio al silenzio e all’interpretazione del lettore. Proprio questa essenzialità rende l’haiku una forma poetica difficile: ogni parola deve essere scelta con cura, perché non esiste spazio per l’eccesso o la ridondanza.

In “DAI-NI-KAN” Lisa Di Giovanni affronta questa sfida poetica con uno stile essenziale ed evocativo, costruendo immagini capaci di fermare il tempo in pochi versi. Ogni componimento diventa così un momento di riflessione, un frammento di emozione che invita il lettore a rallentare, osservare e ascoltare la propria interiorità.

Giornalista pubblicista, autrice e promotrice culturale, Lisa Di Giovanni è una figura poliedrica nel panorama culturale italiano. Originaria di Teramo e residente a Roma da oltre vent’anni, dirige il semestrale culturale La finestra sul Gran Sasso ed è fondatrice dell’agenzia P.R. & Editoria, impegnata nella promozione della cultura e dell’editoria.

È inoltre direttrice di “LibrOfficina – I libri visti da dentro”, progetto culturale che unisce editoria, trasmissioni radiofoniche e contenuti televisivi dedicati alla letteratura e alla promozione culturale. Negli anni è stata ospite e presenza in numerose trasmissioni televisive, dove interviene su temi legati alla cultura, alla società e all’informazione.

Autrice prolifica, ha pubblicato diversi libri tra narrativa, poesia e saggistica, costruendo nel tempo un percorso editoriale che affianca l’attività giornalistica e la promozione culturale.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo impegno culturale e giornalistico, tra cui il Premio Energie per Roma, il Premio Internazionale Letterario Omaggio a Pasolini e il Premio Internazionale Carlo delle Piane per il Giornalismo e l’Editoria, assegnato per la sua capacità di creare ponti tra comunicazione, cultura e impegno sociale.

Con “DAI-NI-KAN – Centomila stagioni dell’anima”, Lisa Di Giovanni prosegue il suo percorso poetico offrendo ai lettori un’opera da vivere più che da leggere: una raccolta che invita alla riflessione, alla consapevolezza e alla scoperta delle infinite sfumature dell’animo umano.

Un libro che si presenta come un compagno di viaggio nelle stagioni interiori della vita, capace di parlare a chi cerca nella poesia non solo parole, ma uno spazio di ascolto e di verità.