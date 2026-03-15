In uscita "Quel tempo in più che ci è dato", il libro di Maria Pia Vittorini Mannetti

Per le edizioni Sigraf di Pescara è in uscita il libro di Maria Pia Vittorini Mannetti, "Quel tempo in più che ci è dato - riflessioni per un'anzianità attiva", con la prefazione di Massimo Pasqualone. Maria Pia Vittorini, laureata in Lettere e Filosofia, ha insegnato nelle scuole superiori. È da sempre impegnata nel sociale. Innamorata della sua terra, l’Abruzzo, ne narra le bellezze, insieme alle storie di uomini e donne che l’hanno onorata con vite esemplari. Poesie e racconti sono state premiati e segnalati.

Ha pubblicato: La mia terra, la sua gente (ed. Solfanelli); La valigia di cartone (Ed. Tinari); Piccole, grandi donne del '43 (Ed. Menabo); Anziani oggi, con la A maiuscola, (ed. Nuova Prhomos); Il cuore… in ogni passo (Chiaredizioni), segnalato nel Concorso Letterario 2018: “Ut pictura poesis”, Firenze; La ricamatrice di sogni (Chiaredizioni); Tienimi per mano, nonno (Nuova Phromos); Jacovella da Celano - la Contessa coraggiosa (Ed. Teaternum), con menzione speciale nel Concorso ut pictura poesis 2025. Nel maggio 2025 ha pubblicato: Smagliature dell’anima, Poesie (Nuova Prhomos). Nel marzo 2023 ha vinto il Premio “Galasso per la cultura”.

Nella prefazione Massimo Pasqualone scrive: "La professoressa Maria Pia Vittorini Mannetti non finisce mai di stupirmi, riesce sempre a dare vita a riflessioni di grande portata non solo letteraria, come in questo caso, ma filosofica, antropologica, sociologica. L’ageismo è, infatti, innanzitutto una filosofia pratica, un modo potente di vivere e concepire la vita, di pensare un tempo difficile all’insegna dell’ottimismo e della speranza. Questo libro segue un percorso zetetico intenso, propone, sviscera, indaga, progetta il terzo tempo della vita con l’entusiasmo del fare. L’esperienza e la competenza della scrittrice sono acclarate e le proposte messe in campo, anticipate da un repertorio di letture e di studi notevole, fanno di questo testo un manuale di buone pratiche".