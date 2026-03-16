5ª giornata nazionale di contrasto a bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie

Il Kiwanis Distretto Italia-San Marino ha organizzato la quinta edizione della giornata nazionale di contrasto a bullismo e cyberbullismo, un appuntamento ormai consolidato rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. L’evento si terrà il 20 marzo e sarà ospitato dall’Iis “De Cecco” di Pescara, con partecipazione online di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado che avranno inviato l’adesione.



Il Kiwanis, associazione di volontariato sociale riconosciuta dall’Unesco come organizzazione di servizio impegnata in programmi concreti a favore della comunità, opera per la tutela dei minori e la promozione di comunità più eque, sostenibili e inclusive. La Giornata Nazionale rappresenta un momento di sensibilizzazione e formazione su temi cruciali come bullismo, cyberbullismo e cittadinanza digitale.



Sono già iscritti oltre 35.000 studenti di circa 2000 classi di oltre 200 Istituti, avendo raddoppiato gli iscritti dell’edizione 2025, a conferma della validità e della necessità dell’iniziativa, riconosciute dalla Comunità educante. La partecipazione è gratuita e l’organizzazione completamente a carico del Kiwanis Distretto Italia-San Marino e dell’Iis “De Cecco” di Pescara.

Il dott. Modesto Lanci, Chair dell’evento, ha promosso e realizzato un questionario on line sui temi della giornata. Hanno risposto migliaia di studenti e i risultati saranno presentati e discussi in una tavola rotonda con ragazzi e esperti. Il sondaggio ha elevato valore statistico e conoscitivo. Sarà presentato il romanzo “La fine del nulla” di Modesto Lanci (Chiaredizioni), letto da migliaia di ragazzi e pluripremiato in concorsi nazionali e internazionali, che si è dimostrato strumento di confronto condiviso e formativo.