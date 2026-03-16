Il LunedÃ¬ del Delfino

Quarto risultato utile consecutivo per il Delfino che ieri pomeriggio Ã¨ uscito imbattuto dal Marco Druso di Bolzano, contro il SÃ¼dtirol di Fabrizio Castori, allenatore da sempre bestia nera per eccellenza contro il Pescara.

Gli uomini di Giorgio Gorgone hanno giocato alla pari con i piÃ¹ quotati avversari, dimostrando ancora una volta che questa Ã¨ davvero unâ€™altra squadra rispetto a quella del girone dâ€™andata. Peccato, anzi, per le due clamorose occasioni avute rispettivamente nel primo tempo con il giovane Lorenzo Berardi, che si Ã¨ fatto ipnotizzare, a tu per tu, dal portiere lituano Adamonis, ma soprattutto nel finale di gara, con i biancazzurri in superioritÃ numerica dopo lâ€™espulsione del capitano bolzanino, Fabien Tait, quando Antonio Di Nardo, a porta vuota su cross di Letizia, non riusciva a colpire il pallone in modo corretto, spedendolo clamorosamente fuori: un errore che ci ha ricordato tantissimo quello di Lorenzo Meazzi a Venezia, che avrebbe portato i biancazzurri sullo 0-2, invece poi i lagunari riuscirono a ribaltarla e vincerla.

Ad ogni modo, quando mancano ancora otto giornate al termine della stagione regolare, la classifica ci racconta che sono attualmente cinque i punti da recuperare sulle avversarie dirette per lâ€™agognata salvezza. Dopodomani si tornerÃ subito in campo, allâ€™Adriatico, contro la Virtus Entella, una delle quattro al momento con i giÃ citati cinque punti in piÃ¹. Unâ€™occasione tanto ghiotta quanto potenzialmente pericolosa, se non sfruttata appieno, per agganciare definitivamente il treno delle rivali.

Insomma il Pescara sta giocando piÃ¹ che bene e sembra non temere alcun avversario, ma paga ancora la deficitaria prima parte di stagione. PiÃ¹ o meno nessuna squadra sembra perdere colpi in questa lotta spietata per non retrocedere, cosÃ¬ che la rimonta si sta facendo davvero difficile. Anche il Bari, sotterrato la scorsa settimana con un netto 4-0, si Ã¨ subito ripreso, con un altrettanto netto 4-1 alla Reggiana, forse la formazione meno in palla del momento, reduce da tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare.

SarÃ dura quindi, durissima, perchÃ© non si potranno piÃ¹ commettere passi falsi. MercoledÃ¬, pertanto, come giÃ scritto, fischio dâ€™inizio alle ore 20 per provare a fare bottino pieno contro i liguri dellâ€™Entella, poi domenica prossima, questa volta in orario pomeridiano, alle 15, lâ€™insidiosa trasferta di Empoli. Il sogno Ã¨ quello di poter leggere, al termine di queste due sfide, una classifica dove non sarÃ piÃ¹ il Delfino a chiuderla, almeno in solitaria.