'Premio alla Carriera' dalla storica Associazione Olimpia per Beniamino Cardines

“Per le sue incessanti attività profuse che hanno contribuito a diffondere i valori della cultura e dell’arte con impegno e professionalità nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale.”

Questa la motivazione con cui lo scrittore e giornalista abruzzese Beniamino Cardines vince il “Premio alla Carriera” attribuitogli dalla storica e prestigiosa Associazione Olimpia, fondata da Egeo Di Lorenzo nel 1947 a Ortona, consegnatogli dalla Presidente Annamaria Di Lorenzo.

La notizia arriva a poche settimane dalla candidatura ad “Autore del decennio 2016-2026” con la sua ormai celebre e pluripremiata trilogia de “Le avventure di Plastica 1/2/3”, annuncio dato da Lello Lucignano editore del network editoriale internazionale LFA Publisher.

Beniamino Cardines, scrittore: “Cerco ogni giorno di dare un senso alla mia vita, lo faccio attraverso la cultura, oggi la letteratura e l’arte in particolare, anni fa con il teatro, la danza e le arti performative. Mi chiedo come possa contribuire tutto questo a sedimentare valori profondi, nuova umanità, e mentre pongo delle domande a me stesso, cerco le risposte organizzando promuovendo, coinvolgendo artisti, scrittori, giornalisti, performer, Associazioni. Sono sicuro che il lavoro silenzioso e umile della cultura, contribuisca al bene comune, al benessere individuale e collettivo, che abbia una ricaduta sostanziale sulla vita di tutti i giorni, in positivo. E sono grato alla vita per tutto questo.”

Annamaria Di Lorenzo, Presidente Associazione Olimpia: “L’Associazione fondata da mio padre 79 anni fa, promuove eventi culturali sportivi e ricreativi che hanno sempre un’attenzione particolare alla socialità e alla condivisione, eventi che contribuiscono a diffondere i valori della cultura, della pace, della convivenza. Abbiamo ritrovato tutti questi valori in FBS/Festival nazionale delle Biblioteche Sociali, recentemente svoltosi a Chieti presso la Biblioteca sociale ‘Marilia Bonincontro’, festival ideato e diretto da Beniamino Cardines. All’unanimità abbiamo concordato di attribuirgli il ‘Premio alla Carriera’ per l’impegno e la professionalità, e per la capacità di includere tutti.”

Ricordiamo che ai successi letterari di questi ultimi anni hanno fatto seguito molti riconoscimenti:

Le avventure di Plastica 1/L'inizio delle cose" (LFA Publisher, 2019) ha vinto il Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” (presidente della Giuria Giovanni D'Alessandro); a cui hanno fatto seguito “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” (LFA Publisher, 2020); Le avventure di Plastica 3/Cose dell’amore” (LFA Publisher, 2023).

Vincitore “Miglior Autore dell’anno 2022/2023” da LFA Publisher Italia-Spagna, premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023.

Proclamato “Scrittore ecologico d’eccellenza nazionale” Premio Alter News Press 2023 - FIGEC Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Premio “Cultura Inclusiva e Arte” Agape 2023/Caffè Letterari d’Italia e d’Europa “Per la sua opera culturale intrisa di valori portatori di pace, arte e bellezza”.

Premio Internazionale Luca Romano per la Cultura 2024 – VIII Edizione.