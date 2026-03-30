Virtus Cupello-Pescara, l'amichevole al Comunale

Con il campionato in pausa, occasione di unâ€™amichevole di lusso per laVirtus Cupello che nel pomeriggio di lunedÃ¬ 30 marzo (ore 14,30, ingresso 5 euro) ospiterÃ , sul rettangolo verde del Comunale di casa, il Pescara.

La sosta contemporanea dei rispettivi tornei (per Torneo delle Regioni e festivitÃ pasquali dellâ€™Eccellenza abruzzese e per gli impegni delle nazionali della Serie B) ha dato modo di pianificare questo appuntamento che vedrÃ confrontarsi le squadre allenate da Peppino Di Francesco e Giorgio Gorgone, rinsaldando i rapporti di amicizia e collaborazione tra i club rossoblÃ¹ e biancazzurro.

Tanta curiositÃ , ovviamente, per vedere possibilmente allâ€™opera Lorenzo Insigne, capitano e punto di riferimento attuale in campo del Delfino. Tra le fila pescaresi anche Antonio Di Nardo, attaccante protagonista con 13 gol messi a segno nel torneo cadetto, militante nella Vastese 2022/2023.

Virtus Cupello e Pescara, nei rispettivi campionati, torneranno in campo mercoledÃ¬ 8 aprile i rossoblÃ¹ (trasferta a Celano) e lunedÃ¬ 6 aprile i biancazzurri (di scena in esterna contro la Reggiana).

Foto Pescara Calcio