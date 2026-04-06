Mario Desiati ospite di Cultour Moscufo: un viaggio tra le pagine di "Malbianco"

Domenica 12 aprile alle ore 18 il Frantoio delle Idee di Moscufo ospiterÃ un appuntamento letterario di grande prestigio con la presentazione di "Malbianco" (Einaudi) di Mario Desiati. L'autore, che ha raggiunto il massimo riconoscimento nazionale con la vittoria del Premio Strega nel 2022 grazie al romanzo "Spatriati" (Einaudi) torna a dialogare con il pubblico portando con sÃ© una narrazione densa di lirismo e introspezione, capace di esplorare le pieghe piÃ¹ nascoste dell'animo umano. In "Malbianco", Desiati conduce il lettore in un viaggio attraverso la memoria e l'ossessione, dove il paesaggio diventa protagonista silenzioso e specchio dei tormenti interiori, affrontando con scrittura raffinata e carnale il tema della ricerca di identitÃ .

Mario Desiati Ã¨ considerato oggi uno dei massimi esponenti della narrativa italiana contemporanea, con una carriera solida costellata di successi editoriali. Originario di Martina Franca, lo scrittore ha saputo trasformare le radici pugliesi in un territorio letterario universale, dove la terra e le tradizioni si intrecciano con le inquietudini della modernitÃ . La sua scrittura non Ã¨ mai solo cronaca, ma una vera e propria indagine antropologica sui sentimenti, che gli ha permesso di costruire un legame unico con i lettori, basato sulla veritÃ delle emozioni e sulla bellezza di una lingua ricercata ma profondamente viva.

L'incontro sarÃ introdotto da Mimmo Ferri, Presidente di Cultour Moscufo, che ha dichiarato: Â«Siamo onorati di accogliere a Moscufo un autore dello spessore di Mario Desiati. Questo evento non Ã¨ solo una presentazione editoriale, ma un segnale forte della vitalitÃ culturale del nostro territorio. Il Frantoio delle Idee continua a confermarsi un luogo d'elezione per il dialogo e la bellezza, portando la grande letteratura a stretto contatto con la nostra comunitÃ . Siamo a favore di una crescita culturale che sia accesa e dinamica, e che sappia rispondere alle esigenze del nostro complesso tempoÂ».

La serata sarÃ moderata dalla giornalista Alessandra Renzetti. Ad arricchire l'evento saranno le letture dell'attrice Barbara Amodio, figura di spicco della scena teatrale italiana. Attrice, regista e capocomico della compagnia "Le Nuvole Teatro", Amodio vanta una carriera straordinaria iniziata giovanissima: a soli 11 anni Ã¨ stata la piÃ¹ giovane Lady Macbeth della storia del teatro nella versione di Cosimo Cinieri, primato che l'ha resa oggetto di studio presso l'UniversitÃ La Sapienza di Roma.

Nel corso degli anni ha collaborato con i piÃ¹ grandi nomi dello spettacolo, da Arnoldo FoÃ a Piera Degli Esposti, e stretto sodalizi artistici con autori del calibro di Dacia Maraini ed Edoardo Sanguineti. Poetessa e autrice teatrale pluripremiata, la sua voce interpreterÃ i passi scelti di Desiati restituendone tutta la forza evocativa. L'iniziativa, facente parte del brand "I colori del borgo", Ã¨ organizzata da Cultour Moscufo in collaborazione con la Mondadori di Pescara, con il patrocinio del Comune di Moscufo.

L'appuntamento si configura come un dialogo multidisciplinare tra letteratura e teatro, confermando l'impegno costante degli organizzatori nella promozione di eventi di alto profilo culturale aperti alla cittadinanza e al territorio.