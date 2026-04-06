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Meloni: "Ricordare il sisma dell'Aquila significa continuare a esserci con serietÃ "

Redazione
Politica
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"Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpÃ¬ L'Aquila e l'Abruzzo. SpezzÃ² vite, comunitÃ , abitudini. E lasciÃ² un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietÃ  e vicinanza. Nel ricordo del terremoto dell'Aquila del 2009, l'Italia si stringe - oggi come ieri - alle vittime e alla popolazione colpita. A una regione che ha saputo rialzarsi con dignitÃ  e forza. Ricordare vuol dire anche questo: continuare a esserci. Con serietÃ  e responsabilitÃ ". 

E' questo il messaggio che la premier Giorgia Meloni ha voluto postare oggi dal suo account ufficiale â€˜Xâ€™ per ricordare il terremoto aquilano del 6 aprile 2009.

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