Conclusa la sesta edizione del Premio Federico Caffè [FOTO]

Si è svolta, nell’aula magna del Liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, la premiazione della sesta edizione del Premio Federico Caffè. Il Premio, rinnovato nella formula e nella composizione del comitato scientifico, presieduto dal professor Emanuele Felice e di cui fanno parte la prof.ssa Giuliana Freschi (Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa) e il prof. Giacomo Gabbuti (Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa), ha visto un’ampia partecipazione di studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori provenienti dall’Abruzzo e dalla Puglia.

Il Premio Federico Caffè, organizzato dallo SPI CGIL di Pescara, èdedicato alla memoria di Giuliano Colazzilli e si rivolge alle nuove generazioni per far conoscere e approfondire la straordinaria ricchezza di pensiero, di azione e di testimonianza del grande economista pescarese. Si avvale della collaborazione della Scuola di Cittadinanza europea della Fondazione Feltrinelli e gode del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Il coordinatore del Premio è il giornalista Oscar Buonamano.

Alessandra Di Simone, segretaria generale dello SPI-CGIL di Pescara: «La sesta edizione del Premio Federico Caffè ha segnato un significato passo in avanti per la manifestazione. La partecipazione di alcune scuole della Puglia che si aggiungono a quelle della nostra regione, l’Abruzzo, ci spinge ad andare avanti con rinnovato entusiasmo. Così come ascoltare le reazioni delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato alla manifestazione di premiazione ci dice che la direzione è quella giusta: i nostri ragazzi hanno sete di conoscenza e la lezione di Federico Caffè è più attuale che mai. Ringrazio il presidente del Comitato scientifico del Premio, il prof. Emanuele Felice, Università IULM di Milano, così come la prof.ssa Giuliana Freschi e il prof. Giacomo Gabbuti entrambi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per la loro preziosa collaborazione alla realizzazione del Premio. Un ringraziamento a Oscar Buonamano, coordinatore del Premio, per il suo entusiasmo e capacità di coinvolgimento delle studentesse e degli studenti. Ci prepariamo per la settima edizione. Grazie a tutti».

Il tema che hanno affrontato gli studenti è stato: Le disuguaglianze e la crisi della demo­crazia. In che modo è possibile creare una società più giusta? Il candidato sviluppi la traccia a partire dagli scritti di Federico Caffè. Ai più meritevoli è stato consegnato un diploma di partecipazione, al primo classificato, una targa e un premio di 1.500 €, alla seconda classificata un premio di 500 €, ai due classificati ex aequo al terzo posto un premio di 250 €.



Ecco l’elenco completo dei vincitori e dei diplomi di merito.

1 ° premio: Lorenzo Carchiolo. 5G, Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Pescara

2° premio: Arianna Hanzelewicz. 5G, Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

3° premio ex aequo: Alessandro Cacciagrano. 5 ASA, Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

3° premio ex aequo: Marco Di Crescenzo. 5 ASA, Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Certificato di merito

Gioele Nicolò Rosa, Simone Consalvi. 5I, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Alessandro Martelli. 5Bsa, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Camilla Menna. 5ASA, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Lorenzo Di Fermo. 5G, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Benedetta Palusci. 5G, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Chiara Di Stilio. 5G, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Riccardo Montese. 5ASA, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Riccardo Di Donato. 5A, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Caterina Coccia. 5A, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Pescara

Ilenia Ferrone. 5BI, Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, Pescara

Emanuele D’Aurora. 5BI, Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, Pescara

Benedetto Cesarone, Matteo Tolli. 5BL, Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, Pescara

Francesca Ferretti. 5DSU, Liceo Statale “Marconi”, Pescara

Rachele Mammarella. 5 M, Liceo Classico “D’Annunzio”, Pescara

Sara Daniele, Sara D’Avena, Denise D’Avena, Roberta Amoruso, Ludovica Rendina, 5E. Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II”, Apricena

Giuliani Tiziano, Forte Francesco, Reibaldi Gianpaolo, Turco Vincenzo, Di Nunzio Michele, 5E. Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II”, Apricena

Michele Trombetta, 5E, Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II”, Apricena

La commissione giudicatrice è stata presieduta dal professor Emanuele Felice, composta da Giuliana Freschi (Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa), Giacomo Gabbuti (Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa), Alessandra Di Simone (segretaria SPI CGIL Pescara), Oscar Buonamano (Coordinatore del Premio Federico Caffè). Paolo Castellucci ha espletato le funzioni di segretario.