Il LunedÃ¬ del Delfino

Ennesima occasione sprecata dal Delfino, che almeno stavolta non si fa beffare del tutto, come accaduto in casa contro la Sampdoria e, sebbene riacciuffata nel finale dalla Carrarese, almeno evita la sconfitta e torna a Pescara con un punticino di speranza.

Certo, iniziano ad essere troppi davvero i punti persi per strada nelle ultime settimane, al netto di prestazioni tutto sommato piÃ¹ che sufficienti, un poâ€™ per sfortuna, ma, diciamolo, in gran parte per demeriti dovuti a scarsa concentrazione nellâ€™arco dei novanta e passa minuti di gioco. Soprattutto non riescono a chiudere le gare i biancazzurri. Le ultime due sfide hanno visto come protagonista negativo Lorenzo Meazzi, che dopo il mancato raddoppio della scorsa settimana contro i blucerchiati, anche ieri ha stampato sul palo lâ€™occasione dellâ€™1-3 che quasi certamente non avrebbe lasciato scampo ai toscani. Mancano tre o, oggettivamente con maggiore probabilitÃ , cinque partite, per stabilire se tutti questi errori saranno pagati a caro prezzo oppure, semplicemente, ci costringeranno a soffrire fino allâ€™ultimo minuto.

Pareva una bella favola quella che a pochi minuti dal termine si stava concretizzando allo Stadio dei Marmi di Carrara, grazie ai due goal in rimonta proprio di Letizia e Acampora, anche loro protagonisti in negativo nelle scorse settimane, che riuscivano parzialmente a redimersi dai loro precedenti errori. Ci vuole maggiore determinazione per raggiungere lâ€™agognata salvezza, che a questo punto sarebbe davvero un enorme peccato non ottenere. Il Delfino di questi ultimi mesi se la sta giocando, come minimo, alla pari con tutte le avversarie fin qui affrontate e solo la precaria classifica precedente allâ€™arrivo di Insigne, Brugman e compagni potrebbe alla fine beffare la rimonta in corso. Ad ogni modo il sogno continua, con tre vittorie su tre potrebbe ancora arrivare la salvezza diretta, diversamente, con due, tutto dipenderÃ anche da cosa faranno le altre squadre coinvolte, ma al massimo disputeremmo i play out, diversamente sarÃ di nuovo serie C, che nominiamo, diciamocelo, solo per scaramanzia.

Sabato prossimo giungerÃ allâ€™Adriatico la Juve Stabia, giÃ con un piede e mezzo nei play off, ma alle prese con una seria crisi societaria, che rischia addirittura di far slittare le date anche dei play out. Dal fischio dâ€™inizio delle ore 15 e fino a quello triplice finale, non bisognerÃ mollare di un centimetro, la posta in gioco non Ã¨ importante, Ã¨ decisiva. Solo con un successo si potrÃ andare a Padova, il 1Â° maggio, ad affrontare i veneti ormai quasi salvi dopo la vittoria di ieri contro la Reggiana, per portare a casa altri punti fondamentali, prima della quasi finalissima in casa allâ€™ultima giornata contro lo Spezia del pescarese Luca Dâ€™Angelo, protagonista sabato del tennistico 6-1 ai danni del Sudtirol di Fabrizio Castori, da sempre bestia nera, anche indirettamente, del Pescara.