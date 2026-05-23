Un francobollo dedicato a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026

Poste Italiane comunica che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: centottantamila esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce il logo dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, che rappresenta in forma rivisitata e stilizzata il rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, elemento identitario della città e del territorio. Il segno grafico unisce memoria storica e visione futura attraverso il linguaggio tridimensionale e immersivo. Le geometrie del rosone si fondono con una scia di puntini che suggerisce movimento e dinamismo. Il progetto presentato nella candidatura “L’Aquila Città Multiverso”, pone la cultura al centro della rinascita post-terremoto, sancendone la definitiva consacrazione come innovativo polo dall’indiscusso valore storico e artistico.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

È disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.



