"Il cuore scintillante", un racconto contro il bullismo

Sta per arrivare “Il cuore scintillante”, un nuovo racconto breve di Ludovica Meo che affronta il delicato tema del bullismo attraverso emozioni, riflessioni e messaggi di speranza.



Scritto a Castelguidone, il libro si sviluppa in 10 pagine e racconta il valore della gentilezza, dell’amicizia e del coraggio di essere se stessi anche davanti alle difficoltà.



L’opera nasce con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e adulti su una realtà sempre più presente nella vita quotidiana, ricordando quanto le parole possano ferire ma anche aiutare a guarire.



“Il cuore scintillante” vuole dare voce a chi si sente solo o incompreso, trasformando la sofferenza in un messaggio positivo di forza interiore e rinascita.



La pubblicazione del racconto è prevista prossimamente.



Titolo: “Il cuore scintillante”

Tema: Bullismo e rispetto

Pagine: 10

Origine del progetto: Castelguidone