Le premiazioni del concorso scolastico “Anch’io Ci Voglio Provare”

È arrivato il giorno delle premiazioni per la IV edizione del concorso Anch’io Ci Voglio Provare dove i protagonisti assoluti sono stati gli alunni delle classi quinte dell'Istituto Comprensivo Pescara 6.

Un concorso, ideato e realizzato dall’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, la cui giornata conclusiva è in programma venerdì 5 giugno alle 9:15 nella Palestra dell'Istituto (in via Scarfoglio).

Tutti i meravigliosi giovani poeti che hanno partecipato a questa splendida iniziativa si riuniranno per celebrare insieme questo traguardo

“La poesia è la lingua dell’anima, e i nostri ragazzi hanno dimostrato di saperla parlare con straordinaria sensibilità” afferma del presidente dell’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani che ringrazia “di cuore a chi ha reso possibile questa magia alle straordinarie insegnanti per aver guidato, stimolato e sostenuto i ragazzi con così tanta passione in questo meraviglioso percorso di scoperta della parola e delle emozioni. Ai poeti che sono entrati nelle aule portando la loro preziosa esperienza, dialogando con gli alunni e accendendo in loro la scintilla purissima della creatività letteraria. Alla Dirigente Scolastica, Mariella Centurione per aver creduto fin da subito in questo progetto, dandoci la possibilità di custodire e far germogliare il seme della poesia tra i banchi di scuola, certi di scoprire dei veri piccoli talenti. All'assessore alla Cultura Maria Rita Carota che, con il suo patrocinio ed il contributo delle targhe, ci ha sempre sostenuto in questa iniziativa. Ultimi ma non per importanza – conclude Fagnani – grazie all'editore Marco Solfanelli che ha pubblicato le poesie scelte. Al professore Giancarlo Giuliani presidente della giuria. Sarà una mattinata indimenticabile, piena di parole che scaldano il cuore”.