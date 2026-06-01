Esordio da favola per il CUS Udâ€™A ai Campionati Nazionali Universitari in Piemonte Orientale, subito pioggia di medaglie

Ãˆ grande la soddisfazione del presidente del CUS Ud'A, Claudio Barjami, orgoglioso di questo esordio da sogno: â€œSiamo profondamente entusiasti di questo inizio strepitoso, che dimostra subito il valore e la competitivitÃ del CUS Udâ€™A. Voglio rivolgere un ringraziamento immenso a tutti i nostri atleti, che oggi hanno gareggiato con il cuore, con sacrificio e con un attaccamento encomiabile ai nostri colori. Questo successo non arriva per caso, ma Ã¨ il frutto di un grande lavoro di squadra. Per questo ci tengo a ringraziare pubblicamente il Vice Presidente Francesco De Flaviis e la consigliera Giada Di Muzio: il loro lavoro organizzativo e la loro dedizione costante sono stati fondamentali per preparare al meglio questa spedizione".

Il grande protagonista di questo debutto Ã¨ stato senza dubbio Vincenzo Marco Bernardino, capace di dominare sul tatami nel taekwondo conquistando un meraviglioso oro e arricchendo il bottino con un preziosissimo bronzo. A stretto giro Ã¨ arrivato anche lo splendido trionfo di Francesca Orfeo, che ha sbaragliato la concorrenza nei 200 metri con un tempo di 24,01 vincendo la medaglia d'oro,

Grandissime soddisfazioni sono arrivate nel salto triplo. Ilaria Monaco ha conquistato la medaglia di bronzo con una prova di grande carattere; nella stessa disciplina va sottolineata l'ottima prestazione dell'altra saltatrice, Michelle Cucinelli, che ha centrato un posto nella prestigiosa top 10 nazionale.

Il capolavoro di squadra che chiude questa spedizione porta invece la firma della staffetta femminile 4x100. Il quartetto composto da Federica Giorgetti, Greta Zuccarini, Francesca Orfeo e Benedetta Mambella* ha strappato un fantastico bronzo, tagliando il traguardo subito dietro a due realtÃ storicamente forti del panorama universitario come Torino e Venezia. Un ringraziamento va anche allâ€™ allenatore dellâ€™atletica leggere Alberto Cipriani, che ha plasmato una squadra competitiva che ha saputo entusiasmare e stupire.