Centri per l'impiego, accesso solo su prenotazione

Dopo il Centro per lâ€™impiego di Pescara Ã¨ la volta di tutti gli altri Centri regionali, ai quali da mercoledÃ¬ 3 giugno si potrÃ accedere solo a seguito di prenotazione.

"Si tratta - si legge in una nota - di un nuovo modello organizzativo che presuppone lâ€™erogazione di servizi personalizzati in base alle richieste dellâ€™utente.

La prenotazione obbligatoria per accedere ai Centri per lâ€™impiego ha registrato ottimi risultati nella fase sperimentale al Centro per lâ€™impiego di Pescare, il piÃ¹ grande dellâ€™Abruzzo che copre circa il 50% dellâ€™intera attivitÃ dei CPI regionali. Partita il 1Â° aprile scorso, la sperimentazione di accesso solo su prenotazione ha dato risultati positivi sia in termini idi erogazione di servizi sia in termini di produttivitÃ degli uffici stessi che hanno migliorato le performance soprattutto sul programma GOL.

Lâ€™obiettivo Ã¨ replicare il modello Pescara e ottenere gli stessi risultati, al netto delle specificitÃ dei singoli uffici in relazione ai territori di riferimento. Nel dettaglio, da mercoledÃ¬ 3 giugno lâ€™utente puÃ² accedere al Centro per lâ€™impiego della propria cittÃ solo se Ã¨ in possesso di un appuntamento che avrÃ concordato dopo aver inviato unâ€™e-mail agli uffici stessi. Nellâ€™email lâ€™utente dovrÃ indicare i motivi dellâ€™appuntamento, i servizi richiesti e allegare un documento dâ€™identitÃ . Gli uffici daranno a stretto giro risposta alla richiesta di appuntamento indicando il giorno e lâ€™orario.

Il ricevimento dellâ€™utenza Ã¨ fissato tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13 e il martedÃ¬ e il giovedÃ¬ anche dalle ore 15 alle ore 16:30. Il ricevimento a seguito di appuntamento risponde a unâ€™esigenza di razionalizzazione e migliore fruizione dei servizi del Centro per lâ€™impiego e vuole evitare allâ€™utente di sostenere file interminabili per avere o richiedere un semplice documento o attestazione che puÃ² essere ritirato nel giro di pochi minuti".