Al via la settima edizione del Pescara Flute Festival, concerti gratuiti all’Aurum dal 13 al 17 luglio

Al via la settima edizione del Pescara Flute Festival, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il canto del Vento” con il patrocinio del Comune di Pescara, attraverso l’assessorato alla Cultura. L’appuntamento concertistico si svolgerà dal 13 al 17 luglio all’Aurum di Pescara, con cinque giornate dedicate alla musica, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. La direzione artistica è affidata al Maestro Marco Felicioni, che nel corso della conferenza stampa ha illustrato il programma dell’edizione 2026.

“Il Pescara Flute Festival si riconferma una manifestazione dal profilo internazionale, con tanti ospiti, solisti e con una particolare attenzione ai giovani che si sono distinti nei concorsi musicali più importanti al mondo”, ha dichiarato Felicioni. “Ci saranno corsi di formazione, workshop, presentazioni di libri. Un momento importante sarà la presentazione di un disco con le prime incisioni assolute di manoscritti recentemente scoperti del compositore dell’Ottocento Luigi Hugues, un vero gioiello. I concerti, a ingresso gratuito, passeranno dalla musica barocca a quella classica, ma anche rock e jazz”.

PROGRAMMA “PESCARA FLUTE FESTIVAL” - VII Edizione

LUNEDÌ 13 LUGLIO

Sala Book

CORSO ORCHESTRALE

9:30 -12:30 Pausa pranzo 14:30 - 16:30

MARTEDÌ 14 LUGLIO

Sala Book e Sala D'Annunzio CORSO ORCHESTRALE

9:30 -12:30 Pausa pranzo 14:30 - 16:30

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

Sala Book

CORSO ORCHESTRALE 9:30 -12:30

Sala d'Annunzio

MASTERCLASS 14:00-18:00

Lello Narcisi (Docente Conservatorio Svizzera Italiana - Lugano e Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo)

Sala Tosti WORKSHOP 18:30

I flauti barocchi - Il Palanca originale e le copie a confronto a cura di Ugo Piovano

PRESENTAZIONE DEL CD “Hugues Riscoperto” 19:00

Etichetta Discografica Blue Seal Records

dai manoscritti ricoperti del compositore deII’Ottocento Luigi Hugues:

Interverranno Fabio Fochesato, Ugo Piovano, Bruno Raiteri, Emiliano Giannetti, Marco Felicioni e gli interpreti del CD;

PRESENTAZIONE del volume “La Musica in Abruzzo” Edizioni DeII’Orso: interverranno Luca Dragani, Francesco D'Urbano, Marco Felicioni;

Convegno sulle opere pubblicate dalle Edizioni Musicali Vigormusic, e degli inediti delle Edizioni Musicali Raiteri;

PRESENTAZIONE delle partiture delle prime assolute programmate e realizzate nelle edizioni del Pescara FLUTE Festival.

Sala D'Annunzio

CONCERTO Ore 20:00

“Hugues riscoperto”

Interpreti: Maria Marocco, Marialice Torriero, Lello Narcisi, Marco Felicioni, Fabio Monaco Vincitrice Concorso Premio “Angelo Persichilli” di Roma