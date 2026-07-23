Pianella riscopre 'Il Folletto' di Luigi Marchetti: convegno e prima esecuzione della partitura moderna

LunedÃ¬ 27 luglio, alle ore 17, il Palazzo De Caro, recentemente restaurato e polo culturale di Pianella, ospiterÃ il convegno di studi 'Oltre la carta: nuove riscritture ed esecuzioni dei repertori storici per banda', promosso in occasione della prima esecuzione in partitura moderna della sinfonia Il Folletto (1884) del Maestro, direttore e compositore, Luigi Marchetti (1840-1902).



L'iniziativa si inserisce nel programma della festa patronale di Pianella e culminerÃ , nella stessa serata di lunedÃ¬, con il tradizionale Gran Concerto della Banda "Santa Cecilia", in programma alle ore 22.00: attesa Ã¨ l'esecuzione de Il Folletto, finalmente restituito al pubblico. Il convegno rappresenta un'importante momento per valorizzare il patrimonio musicale della storica banda pianellese dei "Diavoli Rossi" e per richiamare l'attenzione sul vasto repertorio manoscritto destinato alle bande musicali, ancora oggi in gran parte inesplorato.



Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Taddeo Manella. Seguiranno gli interventi di Alessandro Morelli, libero studioso che da oltre vent'anni si dedica alla storia della banda di Pianella e che ha contribuito in modo determinante alla riscoperta della figura del maestro Luigi Marchetti; di Domenico Di Virgilio, etnomusicologo (A.E.L.M.A. - CHIETI), che approfondirÃ le tradizioni musicali del "lu bbongiorne" a Pianella; e di Francesca Piccone, musicologa (UniversitÃ di Teramo), che illustrerÃ possibili strategie progettuali per la promozione dei repertori storici per banda. A concludere il pomeriggio sarÃ un dialogo dedicato al lavoro di recupero e rigenerazione de Il Folletto, con la partecipazione di Francesca Piccone, di Matteo D'Agostino, autore dell'adattamento per organico bandistico moderno della sinfonia, e di Donato Di Martile, maestro della Banda CittÃ di Pianella.

"Restituire vita a una pagina importante della nostra storia musicale significa valorizzare l'identitÃ culturale di Pianella e rendere omaggio al patrimonio custodito dalla nostra storica tradizione bandistica." Dichiara il Sindaco di Pianella Taddeo Manella, "Ãˆ un'iniziativa che unisce ricerca, memoria e partecipazione, dimostrando come la cultura possa essere un ponte tra passato e futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo prezioso lavoro di recupero e invito cittadini e appassionati a partecipare a questo appuntamento, che arricchisce il programma della nostra festa patronale".

Nel corso dell'evento sarÃ inoltre possibile visionare il manoscritto originale de Il Folletto, testimonianza di un patrimonio musicale che torna finalmente a vivere attraverso la ricerca e l'esecuzione. Ingresso libero.