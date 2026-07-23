Festa di Sant’Andrea, i Kom chiudono la serata del 27 luglio

Sarà una notte di musica, festa popolare ed emozioni quella di lunedì 27 luglio, quando i KOM – Vasco tribute band saliranno sul palco della Festa di Sant’Andrea, al Porto di Pescara – Molo Nord, per dare vita a “La Notte dei Fuochi”. Un appuntamento speciale, inserito nel cuore di una delle feste più sentite e partecipate d’Abruzzo, che unisce tradizione, identità cittadina, musica dal vivo e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Per i KOM non si tratta soltanto di una nuova data in calendario, ma di un passaggio importante nella storia della band: un concerto davanti alla città, dentro una cornice popolare e simbolica, con l’obiettivo di trasformare il live in un grande coro collettivo. Sul palco arriverà tutta l’energia delle canzoni di Vasco Rossi, reinterpretate con rispetto, istinto e forza live da una band che da anni porta questo repertorio nei palchi del territorio.

Al centro del progetto c’è Mirco Salerni, voce e leader dei KOM, cantante pescarese con trent’anni di carriera alle spalle, da sempre impegnato nel raccontare il rocker nazionale nel modo più sincero e naturale possibile, senza maschere e senza imitazioni forzate. “La Notte dei Fuochi” sarà quindi un invito aperto alla cittadinanza, agli amici che seguono la band da sempre, ai fan di Vasco e a tutti coloro che vogliono vivere una serata di musica, partecipazione ed emozione sotto il cielo di Pescara.