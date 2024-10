Michele Placido a Cepagatti per comprare il pane di Civitella [FOTO]

Di passaggio in Abruzzo, dove sabato ha partecipato al Premio Russo che si è tenuto a Francavilla al Mare, Michele Placido è apparso improvvisamente ieri mattina in un supermercato di Cepagatti per comprare alcune pagnotte del pane di Civitella. È la pagina Cepagatti News - LiberaMente informati a darne notizia, spiegando che l'attore e regista pugliese si è recato da “NiRo”. L'occasione è stata anche un modo per salutare il proprietario Roberto, suo amico di vecchia data. La presenza di Placido ha suscitato curiosità tra i clienti, ma la visita si è svolta in maniera riservata e senza clamore.

E alla fine, immancabile, è scattato il selfie. Il legame tra l'attore e l'Abruzzo non si limita però ai soli impegni professionali: Placido, che comunque collabora da anni con il maestro francavillese Davide Cavuti, è un grande estimatore della regione e torna spesso, in forma privata, per gustare le specialità culinarie locali e godere della tranquillità che il territorio offre. L'attore e regista ha più volte dichiarato il suo affetto per questa terra, sottolineando l'ospitalità e il calore delle persone che, come ieri a Cepagatti, lo accolgono sempre con grande affetto e discrezione.