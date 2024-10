Cooking Cup 2024: uno spettacolo di vela e cucina, vince “Idea Fissa 2”

“Ammazza la cozza… col gin” è il titolo del piatto che ha proiettato al primo posto l’imbarcazione “Idea Fissa 2”, che per il secondo anno consecutivo si conferma sul podio della Cooking Cup conquistando il Trofeo Challenger Cooking Cup Scavolini Store 2024 ottenendo il massimo del punteggio nella combinata vela-cucina in mare. Una sfida tra issate, bolinate e strambate mentre sottocoperta la pasta bolle e si preparano salse di pomodoro e vellutate di ceci e cozze.

Un clima di sana competizione sportiva e abilità culinaria, tanto divertimento in amicizia e gusto hanno animato l’intera domenica che ha visto partecipare 27 imbarcazioni d’Altura con a bordo circa 130 velisti appartenenti a diversi circoli abruzzesi che si sono sfidati in un percorso di 9 miglia al largo del porto turistico Marina di Pescara unendo le proprie doti veliche con quelle culinarie. Applausi per il Circolo Nautico Pescara 2018 e in particolare per il consigliere Ferdinando Ciccozzi che si è dedicato anima e corpo all’organizzazione dell’evento, riuscito anche grazie al decisivo apporto anche quest’anno del main sponsor Scavolini Store, specializzato nella produzione di cucine ed attrezzi correlati.

Una giornata di sole e di vento divertente sugli 8 nodi ha accompagnato la gara durante la quale i cuochi-velisti hanno dovuto confezionare sottocoperta nel miglior modo possibile un piatto originale e gustoso di pasta con cozze, ceci, pancetta ed altri ingredienti rigorosamente uguali per tutti. Un lavoro incalzante poi per la giuria capitanata dal campione di pallanuoto Marco D’Altrui e dalla signora Anna Ciattoni, socia storica del Circolo e moglie del presidente onorario Nino Venditti, che all’arrivo hanno assaggiato tutti i piatti preparati dagli equipaggi giudicando aspetto, gusto e difficoltà nell’esecuzione.

Tanta creatività anche nella scelta dei nomi delle pietanze: dal “Mare e Monti in barca” al “Diabolik di cozze”, dal “Cecio Marino” a “Amarcozz” e “Vista Mare”. Al secondo posto overall della combinata si è classificata l’imbarcazione “Movida Junior” e al terzo “Mamà”. Premi anche per le categorie divise a seconda della lunghezza delle barche: in categoria A vince “Bluna II”, seconda “Iaia 2” e terza “Osiris”, in categoria B prima “Mamà”, seconda “Mexal” e terza “Celeste 2”, in classe C prima “Idea Fissa 2”, seconda “Movida Junior” e terza “Cecilia”. Un ringraziamento per il supporto a Ristorante Osea, Tenuta agricola Capponi, salumificio Marzari, azienda Ciro Flagella, Ristorante Caldora di Punta Vallevò, Coal di Bucchianico, Casa della Batteria, L’Altroporto, IMC, DBS, pescheria Delfino e Ortofrutta Dante.