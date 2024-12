Il Fiabosco di Sant'Eufemia a Maiella protagonista al Tg2

"Tutto il bello che c'è", la rubrica del Tg2 in onda giovedì 12 dicembre alle ore 13.30 su Rai 2, esplora il Fiabosco, "un'area protetta dell'immaginario" come la definisce il suo ideatore Peppe Millanta, scrittore, sceneggiatore e fondatore della Scuola Macondo di Pescara. Due ettari di bosco nel Parco Nazionale della Maiella con fate, diavoli, draghi e tanti personaggi delle leggende abruzzesi scolpiti in pietra bianca da artisti internazionali e da giovani studenti dei licei artistici del Pescarese e del Chietino.

Il Fiabosco di Sant'Eufemia a Maiella, l'area faunistica per creature fantastiche, ha acquisito durante l'estate 2024 due nuove realizzazioni portate a compimento nell'ambito del Fiabosco Academy, l’iniziativa che coinvolge i giovani in età scolastica: una panchina per la sosta dei turisti nel parco, ed una maschera.

Le statue che hanno arricchito ulteriormente il Parco Nazionale della Maiella e realizzate totalmente in pietra della Maiella sulla scia della tradizione degli scalpellini abruzzesi sono state realizzate durante l'anno scolastico dai ragazzi del liceo artistico G.B. Vico di Chieti che hanno come referenti i professori Francesco D'Incecco, Vincenzo Marinelli e Giorgio Falcone e dai ragazzi del Pàntini Pudente di Vasto, con il referente Professor Giuseppe Colangelo. Per il sindaco di Sant'Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli, si tratta di una vera e propria novità turistica.