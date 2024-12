La Commissione Controllo e Garanzia sollecita il Comune a impegnarsi per il ripristino del Cras

Questa mattina la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara si è riunita per sollecitare l'amministrazione di centrodestra a dare seguito all’ordine del giorno approvato nelle scorse settimane, firmato dal Consigliere Paolo Sola (M5S) e dalla Consigliera Simona Barba (AVS-Radici in Comune), che chiede al Comune di intervenire presso la Regione per ripristinare il finanziamento al Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici) di Pescara con il fondo di 35.000 euro che dal 2020 garantiva il funzionamento del centro, oppure a destinare risorse proprie per assicurare il mantenimento di questo servizio attraverso un’apposita convenzione.

“Durante la riunione – commenta il presidente Paolo Sola – è intervenuto il Capo di Gabinetto del Sindaco, l’avv. Berardo Fiorilli, che ha assicurato l’invio nelle prossime ore di una lettera a firma del primo cittadino, Carlo Masci, alla Regione Abruzzo, ribadendo la necessità di ripristinare il finanziamento regionale. Al di là di questo, abbiamo comunque chiesto con forza di valutare la possibilità di uno stanziamento di fondi propri da parte del Comune e la sottoscrizione di una convenzione con i Carabinieri Forestali per garantire il ripristino del servizio, nelle more della decisione da parte di Regione Abruzzo”.

Su questo, la consigliera regionale M5S Erika Alessandrini è intervenuta nel dibattito garantendo il suo impegno a monitorare l’applicazione di questa decisione in ambito regionale.

“In un contesto in cui la Regione ha recentemente approvato la più vergognosa ‘legge mancia’ di sempre – afferma Alessandrini – elargendo 14 milioni di euro ad associazioni di ogni ordine e grado, è intollerabile l’assenza di un impegno concreto per un finanziamento tanto modesto, per le casse regionali, quanto necessario per il CRAS. Peraltro questi fondi sono sempre stati garantiti in passato, proprio in virtù di una legge regionale del 1988, e di una convenzione triennale tra Regione Abruzzo e Ministero dell’Agricoltura, da poco rinnovata. Nei prossimi giorni, insieme al collega Francesco Taglieri, presenteremo in Regione una mozione per garantire un impegno concreto in tal senso”.

“A prescindere dalle scelte della Regione – aggiunge il consigliere Sola – è importante ragionare anche su un intervento diretto da parte del Comune, ricordando che ogni animale ferito o vagante, anche selvatico, ricade sotto la responsabilità del Sindaco. La presenza di un centro dedicato rappresenta non solo una garanzia per la tutela della fauna selvatica ma anche un importante contributo alla sicurezza dei cittadini, prevenendo possibili incidenti stradali dovuti alla presenza di animali feriti che non si sa come mettere in salvo. Il Cras di Pescara per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la salvaguardia di questi animali e la sensibilizzazione ambientale sul territorio, e ora è fondamentale un impegno sinergico tra Comune e Regione per garantire la continuità di questo servizio cruciale per il nostro ecosistema”.