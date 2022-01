Abruzzo: nel 2021 prezzi stabili per la vendita. Bene l’affitto dove la domanda cresce di oltre il 26%

L’osservazione dei dati relativi all’Abruzzo, a fine 2021, evidenzia un mercato immobiliare sostanzialmente stabile dal punto di vista delle compravendite e in ripresa per quanto concerne le locazioni. Infatti, secondo l’Osservatorio annuale di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, curato da Immobiliare Insights, i prezzi richiesti per gli immobili in vendita non hanno subito grosse variazioni mentre gli affitti hanno fatto registrare un aumento del 3,7% anno su anno.

I trend regionali

Prendendo in esame il settore delle compravendite, i prezzi medi richiesti da chi vende un immobile in Abruzzo sono rimasti stabili (-0,4%) rispetto al 2020: chi è intenzionato a procedere con l’acquisto di un immobile nella regione deve investire di media 1.393 euro al metro quadro. A fronte di una domanda in aumento (+7,8%), lo stock di abitazioni invendute nella regione, in un anno, è comunque cresciuto di oltre il 38%, segno di un surplus dell’offerta e di un comparto, quello delle compravendite, ancora in ripresa. Guardando alle locazioni, che più hanno risentito degli effetti della pandemia, i prezzi risultano in aumento del 3,7% nel corso del 2021 mentre lo stock di case disponibili è diminuito del 5,6%, segno di un nuovo interesse per la modalità dell’affitto. Trend confermato anche dall’analisi dell’ultimo trimestre del 2021, dove si evidenzia un calo ancora più consistente delle case sul mercato, pari al -23,7%.

I trend delle compravendite per città e province

Come sottolineato, l’andamento della regione per quanto concerne il 2021 è sostanzialmente stabile – o in leggera perdita – a livello di prezzi. Il calo più consistente lo registra Chieti comune che segna un -3,9%. A fronte di una domanda in aumento quasi ovunque – fa eccezione il comune di Chieti che perde il 23% - lo stock di abitazioni in vendita raggiunge volumi notevoli: è il caso nuovamente di Chieti, dove nel 2021 la disponibilità di immobili è cresciuta di oltre il 46%, dato chiaramente legato al grosso calo di interesse nei confronti della zona.

Locazioni in fermento

I dati emersi dall’analisi rivelano un mercato delle locazioni più movimentato. I prezzi sono stabili o in aumento in quasi tutti i territori. Menzione per Teramo, comune e provincia, dove nel 2021 si è registrato un aumento del 12,5% e 20,4% rispettivamente. La pandemia, che in generale ha inferto una severa battuta d’arresto al mercato delle locazioni, sembra però non avere avuto un grande impatto sul territorio dal momento che lo stock disponibile è diminuito nel 2021 (-5,6%). Anche gli ultimi tre mesi dell’anno seguono questa tendenza al ribasso (-23,7%) – con tutti i comuni ben oltre il -20% - segno che diverse abitazioni sono state locate con successo. Trend confermato dalla domanda che, se si guarda al confronto con il 2020, registra un aumento considerevole (+26,6%) con il comune di Chieti che segna il picco del +61,3%.

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in vendita in Abruzzo:

Capoluoghi di provincia Media di €/mq DELTA IV vs. III trimestre 2021 2021 vs. 2020 Chieti comune 1.020 € -0,9% -3,9% provincia senza capoluogo 1.290 € -0,5% -0,6% L'Aquila comune 1.459 € 2,6% -0,9% provincia senza capoluogo 1.325 € -0,9% -1,6% Pescara comune 1.707 € -0,5% 0,8% provincia senza capoluogo 1.213 € -2,6% -1,2% Teramo comune 1.201 € 3,4% 0,3% provincia senza capoluogo 1.521 € 0,7% 1,4% Abruzzo 1.393 € -0,5% -0,4%

Capoluoghi di provincia OFFERTA IV vs. III trimestre 2021 2021 vs. 2020 Chieti comune -5,1% 46,7% provincia senza capoluogo 1,1% 44,9% L'Aquila comune 7,0% 17,5% provincia senza capoluogo 7,9% 79,8% Pescara comune -5,2% 20,3% provincia senza capoluogo 14,8% 34,2% Teramo comune 8,9% 36,9% provincia senza capoluogo 1,4% 20,7% Abruzzo 3,4% 38,7%

Capoluoghi di provincia DOMANDA IV vs. III trimestre 2021 2021 vs. 2020 Chieti comune 0,0% -23,0% provincia senza capoluogo -15,8% 8,8% L'Aquila comune -0,8% 25,3% provincia senza capoluogo -8,2% -1,9% Pescara comune -2,9% 16,0% provincia senza capoluogo -5,5% 7,3% Teramo comune 19,7% 7,6% provincia senza capoluogo -21,7% 1,3% Abruzzo -8,7% 7,8%

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in locazione in Abruzzo:

Capoluoghi di provincia Media di €/mq DELTA IV vs. III trimestre 2021 2021 vs. 2020 Chieti comune 5,1 € 0,7% 1,8% provincia senza capoluogo 6,2 € -3,1% 1,3% L'Aquila comune 6,3 € 2,5% -1,0% provincia senza capoluogo 8,1 € -0,2% 5,6% Pescara comune 7,5 € 3,2% 2,3% provincia senza capoluogo 6,9 € 1,2% 5,8% Teramo comune 5,8 € -2,3% 12,5% provincia senza capoluogo 10,0 € -10,7% 20,4% Abruzzo 6,9 € -0,2% 3,7%

Capoluoghi di provincia OFFERTA IV vs. III trimestre 2021 2021 vs. 2020 Chieti comune -52,1% -17,6% provincia senza capoluogo 8,1% 1,2% L'Aquila comune -31,3% 8,9% provincia senza capoluogo -14,0% 18,1% Pescara comune -21,7% -21,4% provincia senza capoluogo -20,3% -7,3% Teramo comune -27,8% 5,8% provincia senza capoluogo -27,7% 2,4% Abruzzo -23,7% -5,6%

Capoluoghi di provincia DOMANDA IV vs. III trimestre 2021 2021 vs. 2020 Chieti comune -16,1% 61,3% provincia senza capoluogo -23,9% 11,9% L'Aquila comune 11,2% 31,9% provincia senza capoluogo 30,7% 1,8% Pescara comune 14,7% 44,8% provincia senza capoluogo -30,8% 22,2% Teramo comune -19,0% -9,1% provincia senza capoluogo -18,2% 30,1% Abruzzo -6,1% 26,6%

FONTE DATI: IMMOBILIARE INSIGHTS