Qualità della Vita, Pescara guadagna 5 posizioni classificandosi al 44° posto

La città di Pescara si piazza alla 44° posizione nella classifica sulla Qualità della vita. Lo studio, condotto dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si basa sui dati raccolti dal 1990 al 2022. La città che guida la classifica è Bologna con 590,28 punti, al secondo posto si piazza Bolzano con 585,73 punti mentre in terza graduatoria c'è Firenze con 581,86 punti.

Milano perde 6 posizioni piazzandosi all'ottavo posto con 573,94 punti mentre la capitale Roma perde ben 18 posizioni classificandosi al 31° posto con un punteggio di 538,33.

LE CITTA' ABRUZZESI

Per quanto riguardano i capoluoghi abruzzesi, come detto pocanzi, Pescara guadagna 5 posizione collocandosi al 44° posto con 523,73 punti; il capoluogo di Regione L'Aquila perde una sola posizione scendendo al 63° posto con 495,13 punti.

Per quanto riguarda Teramo non ci sono variazioni, confermando la 68° pozione con 488,88 punti mentre Chieti perde addirittura 12 posizioni, collocandosi al 75° posto 464,84 punti. Soddisfatto il Sindaco di Pescara Carlo Masci, commentando su Facebook i risultati redatti dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”:

“Pescara sale di cinque posizioni per Qualità della Vita, quarantaquattresima in Italia, seconda del centro-sud, prima in Abruzzo. Non ci esaltiamo quando i numeri ci danno ragione, come in questa classifica, e non ci abbattiamo quando succede il contrario, ma continuiamo a lavorare, in un periodo di grandi difficoltà, affinché Pescara possa sempre più crescere in qualità della vita nel confronto con le altre realtà territoriali italiane”.