Serie C: il Pescara vince a Monopoli e torna al successo

Il Pescara torna a vincere e lo fa a Monopoli contro l'ex squadra del tecnico Alberto Colombo. I biancazzurri si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Vergani e Desogus (il migliore in campo). A nulla è servita larete negli ultimi minuti di gara dei padroni di casa di Vassallo. Con questi tre punti i biancazzurri consolidano il terzo posto avvicinandosi al Crotone secondo in classifica, che ha pareggiato allo Scida contro la Gelbson (1-1).

Domenica 18 dicembre i biancazzurri torneranno in campo contro il Picerno per l'ultima gara del girone d'andata e l'ultima gara casalinga del 2022 all'Adriatico. Nella bella vittoria di Monopoli però c'è da registrare l'infortunio alla spalla al portiere Alessandro Plizzari, uscito in barella negli ultimi 10 minuti di gara e portato all'ospedale per accertamenti.

TABELLINO

MONOPOLI-PESCARA 1-2

MARCATORI: 2’ Vergani, 36’ Desogus (P), 86’ Vassallo (M)

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; De Santis (45’ s.t Rolando), Bizzotto, Pinto; Viteritti, Bussaglia (65’ Montini), Vassallo, Hamlili, Manzari (89’ Corti); Fella (45’ s.t Simeri), Starita; All. Pancaro

PESCARA (4-3-3): Plizzari (78’ Sommariva); Milani, Boben, Brosco, Cancellotti; Mora, Gyabuaa (88’ Kolaj), Aloi; Vergani (75’ Tupta), Cuppone, Desogus (89’ Germinario); All. Colombo

AMMONITI: Brosco, Milani, Mora (P); Fella, Pinto (M)

ESPULSI: /

ARBITRO: Claudio Petrella della sezione di Viterbo

ASSISTENTI: Francesco Collu di Oristano e Giulia Tempestilli di Roma 2

IV UOMO: Alfredo Iannello della sezione di Messina

18° GIORNATA SERIE C GIRONE C LATINA-AUDACE CERIGNOLA 1-0 PICERNO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1 POTENZA-GIUGLIANO 1-1 TARANTO-MONTEROSI TUSCIA 1-0 VITERBESE-TURRIS 1-1 AVELLINO-FIDELIS ANDRIA 1-0 CROTONE-GELBISON 1-1 JUVE STABIA-MESSINA 3-0 MONOPOLI-PESCARA 1-2 FOGGIA-CATANZARO Questa sera ore 20:30

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO* 47 CROTONE 42 PESCARA 38 JUVE STABIA 29 GIUGLIANO 27 LATINA 24 AUDACE CERIGNOLA 24 PICERNO 24 AVELLINO 23 GELBISON 23 TARANTO 23 FOGGIA* 22 MONOPOLI 22 POTENZA 21 TURRIS 20 MONTEROSI TUSCIA 20 VIRTUS FRANCAVILLA 19 FIDELIS ANDRIA 15 VITERBESE 13 MESSINA 11

*Una gara da recuperare