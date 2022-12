Il Lunedì del Delfino

Dopo l’inopinata sconfitta interna di lunedì scorso contro il Taranto, che ha definitivamente tagliato le “pinne” al Delfino, in merito alle residue possibilità di vincere il campionato, ieri pomeriggio, dopo tre sconfitte consecutive, Mora e compagni sono finalmente tornati al successo. Grande protagonista a Monopoli, finalmente, il giovane cagliaritano Jacopo Desogus, autore della travolgente azione iniziale, tra l’altro molto ben servito da un Salvatore Aloi, anche lui estremamente positivo, che ha consentito a Edoardo Vergani di segnare a porta vuota. Lo stesso Desogus ha poi anche raddoppiato, suggellando una gara, almeno per lui, memorabile. I tifosi naturalmente si augurano sia stata solo la prima di una lunga serie.

Ora si tratta di capire quali potranno essere gli argomenti di cui disquisire da qui all’inizio dei play off, a parte commentare di volta in volta le gare preparatorie all’evento. Certo le parole del presidente offrirebbero parecchi motivi di discussione, fra lamentele e promesse continue di improbabili cessioni, ma sono gli stessi da tanti anni, sarebbero comunque inutili ripetizioni. E quindi ci affideremo alle variabili del momento, provando a raccontarvi tutto ciò che riterremo utile alla lettura, lasciando, come dovreste ormai sapere, le superflue (soprattutto in serie C e senza presupposti nell’immediato) analisi tecniche ai ben noti profeti del settore, che per decoro di firma devono mantenere (a loro dire) un costante livello forbito e intellettualoide, senza offendere i suscettibili padroni del gioco.

Chiudiamo quindi ricordando il prossimo impegno del Pescara, che lo vedrà opposto domenica prossima all’ Adriatico, nello scomodo, ma energeticamente corretto, orario delle 12:30, contro il Picerno, piccolo comune lucano in provincia di Potenza, che come altre squadre di questo (senza offendere nessuno) modesto girone C, proverà a fare la gara della vita, contro un avversario un tempo blasonato.