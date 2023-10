Le congratulazioni di FenImprese Pescara ad Arianna Di Pietro

FenImprese Pescara si congratula con la sua associata, Arianna Di Pietro, professionista aquilana – e prossima presidentessa di Fenimprese L’Aquila – che ha vinto il Premio Internazionale “Le Fonti Awards Italy”, categoria Avvocato dell'Anno, Boutique d'eccellenza nel settore Diritto Vitivinicolo e

Agroalimentare. L'avvocato Di Pietro, con studio a Pescara e L'Aquila, e sedi di rappresentanza a Dubai e Abu Dhabi, è stata premiata da Le Fonti che ha così motivato il riconoscimento assegnato: “Per l’impegno e la passione profusa nel settore, rappresentati sotto plurimi profili: consulenza aziendale in complesse trattative internazionali, organizzazione di eventi e convegni, pubblicazioni di settore, fino alla nomina di Coordinatrice Regionale per l'Abruzzo nell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino”. La cerimonia di premiazione si è tenuta in Piazza Affari a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Italiana.

“Siamo orgogliosi, prima di tutto come abruzzesi, del premio vinto dall’avvocato Di Pietro, da sempre legata alla nostra associazione. Una brillante professionista che, con le sue capacità, è un punto di riferimento per le imprese della regione e non solo. Come Fenimprese Pescara, ci congratuliamo con Arianna Di Pietro che presto diventerà la presidente di Fenimprese L’Aquila”, dichiara il presidente di Fenimprese Pescara, Mario Fagioli.