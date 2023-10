Bocce, atleti abruzzesi ai Campionati Italiani

Con grande emozione è in partenza per la Toscana la rosa degli atleti di cat. B e C che gareggerà ai per i Campionati Italiani che avranno luogo a Sesto Fiorentino nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre.

A partecipare per la cat. B, a partire dalla rappresentanza femminile, la campionessa regionale Lucia Parma (Società Tucceri) per la categoria B Individuale, mentre per l’Individuale maschile parteciperanno il campione regionale Diego Sebastiani (Aterno) e Luigi Di Spalatro (Città del Vasto), per la Coppia Antonio Calista (Città di Teramo) con Gabriele Palantrani (Bocciofila Selva) ed infine per la Terna sempre cat B. Corrado Taraschi (Soc. Porto), Antonio Valentini (Soc. Porto) e Serafino Di Sabatino (Soc. Porto).

Per quanto riguarda la cat. C invece saranno ben quattro gli atleti che parteciperanno come Individuali: il campione regionale Luciano Di Giuseppe (La Pineta), Tony Riccitelli (San Salvo), Albenzio D’Ignazio (Città di Teramo), Antonio Valentini (Pinetese). Due invece le coppie: Mirko Vinciguerra con Sandro Di Marco (entrambi Città del Vasto) e Franco Della Quercia con Lorenzo Dell’Orletta (entrambi Bocc. Atriana). Infine per la Terna di cat. C gli atleti della Bocciofila Santegidiese: Antonio Branchella, Giuseppe Mucci e Salvatoriano Nepa.

“Esprimo a nome mio e dell’intero Comitato Regionale il più sentito in bocca al lupo alla nostra atleta e ai nostri atleti, certo che ciascuno di loro saprà esprimere al meglio il proprio potenziale sportivo, etico e umano- ha dichiarato il presidente regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori– Per tutti loro sarà un’esperienza memorabile!”