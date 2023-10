Il nome di Amedeo Pomilio nella Walk of Fame del Coni

La Walk of Fame del CONI è un’iniziativa promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per celebrare i grandi atleti italiani che hanno rappresentato l’Italia con onore e successo nei vari sport.

I nomi degli atleti vengono incisi su lastre di marmo collocate in un’apposita area all’interno del Parco del Foro Italico a Roma.

In un elenco ricco e carico di talento, passione, impegno, sacrificio e orgoglio, c’è anche il nome dell’abruzzese Amedeo Pomilio, campione pescarese di pallanuoto.

Amedeo Pomilio è parte integrante del Settebello che sotto la guida di Rudic ha conquistato il Grande Slam e scritto la storia con l'oro olimpico di Barcellona 1992. Interminabile il palmares dell'attuale vice allenatore dell'Italia che insieme a Franco Porzio componeva un tandem di mancini tra i più forti di tutti i tempi. In una carriera lunga e ricca di successi il pescarese vanta quattro medaglie olimpiche, tre titoli iridati e due europei oltre ai numerosi successi conquistati da giocatore con la calottina del Pescara e sulla panchina della Pro Recco. "Una figura prestigiosa che compendia in sé la signorilità del galantuomo d'altri tempi con lo spessore di una carriera leggendaria sia da atleta che da allenatore - si legge su http://www.waterpolopeople.com -.

Pomilio commenta così il prestigioso riconoscimento: ”Nell’anno in cui il Parlamento inserisce nella Costituzione il diritto allo sport e ne riconosce l’alto valore educativo mi sento doppiamente orgoglioso. A noi spetta il compito di trasmettere questi valori dello sport alle giovani generazioni: sacrificio quotidiano, passione, e quelli verso gli altri come il rispetto, la disponibilità e la tolleranza di cui oggi c’è un così grande bisogno.

La Walk of Fame è un riconoscimento di grande prestigio che rappresenta il tributo per gli splendidi risultati raggiunti ma, nello stesso tempo, mi spinge ad andare avanti con rinnovato slancio in vista di un anno così degno di impegni quanto entusiasmante”.