Decollato da Pescara il volo charter per Istanbul, Ã¨ il secondo anno consecutivo

È decollato ieri pomeriggio, all'aeroporto d'Abruzzo, il volo charter da Pescara diretto a Istanbul, che dopo il successo di un anno fa è stato ripetuto anche per il 2024 con l'organizzazione curata da un'agenzia viaggi locale. L'obiettivo? Portare direttamente in Turchia i tanti nostri corregionali che vogliono andare alla scoperta di un Paese molto affascinante e che ha con l'Italia più legami storico-culturali di quanto non si possa immaginare. Ricordiamo che appena due mesi fa un'operazione simile era stata effettuata con il volo Pescara-Dubai, che aveva condotto in Medio Oriente i croceristi Costa per un viaggio tra Emirati Arabi, Qatar e Oman.

Non viene mai considerata adeguatamente l'importanza dei charter come ulteriore opportunità per chi decida di volare da e per l'aeroporto Liberi. Anche per tale ragione il vice presidente della Saga Alessandro D'Alonzo esprime soddisfazione, sottolineando quanto questa possibilità aggiuntiva serva ad allargare ulteriormente l'offerta dei vettori per far viaggiare gli abruzzesi in tutto il mondo.

Tornando all'aereo Pescara-Istanbul, il ritorno è previsto il prossimo 29 aprile. E non finisce qui, perché da fine marzo l'Abruzzo è collegato anche con Sharm El Sheikh, nota località balneare egiziana. Dulcis in fundo, ci sarà altresì il charter Pescara-Amburgo il 30 agosto. Insomma, si avrà soltanto l'imbarazzo della scelta per pianificare al meglio le proprie vacanze e i relativi spostamenti.