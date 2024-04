Impresa del Subbuteo Club Pescara: Ã¨ in serie C, unica squadra abruzzese

Un'impresa. Quella compiuta nello scorso weekend dal Subbuteo Club Pescara in occasione del campionato di serie D – girone centro – di Calcio da Tavolo è stata un’autentica impresa. In terra di Versilia gli adriatici, ridotti all’osso per defezioni dell’ultima ora, priva di cambi, vincono il campionato mettendosi alle spalle formazioni ben più accreditate come Grifo Sombrero, Virtus Vipers Rieti, Lazio e i padroni di casa del Versilia 2002, che agguantano tuttavia la promozione al termine dello spareggio con la terza classificata Abruzzo Ves Gentes.

Il quartetto composto da Marcello Scarduelli, Giovanni Micati, Maurizio Cavallo e dal capitano Lionello Palmieri, supportata a distanza dagli altri componenti della rosa Pierpaolo Bucci e Stefano Zappacosta, viaggiando a fari spenti, termina la prima giornata di gare in testa. La sconfitta con Grifo Sombrero all’inizio della seconda ha il sapore amaro della beffa. Un incredibile colpo di coda nelle ultime due partite, entrambe vinte, catapulta nuovamente i biancazzurri davanti a tutti. È l’apoteosi. A un anno soltanto dalla fondazione, il Subbuteo Club Pescara è in serie C, unica squadra abruzzese.