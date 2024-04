A Spoltore il primo Torneo di Calcio Giovanile Movielink Cup â€“ Memorial Fabrizio Di Lorito

Conto alla rovescia per il primo Torneo di Calcio Giovanile Movielink Cup – Memorial Fabrizio Di Lorito. La manifestazione si svolgerà nel campo sportivo Adriano Caprarese di Spoltore dal 25 al 28 aprile e vedrà protagonisti ragazzi e ragazze in diverse categorie.

Il Memorial Di Lorito è riservato alle categorie Esordienti; Primi Calci; Pulcini e Piccoli Amici. Il Movielink Cup agli Under 14 e Under16. Fabrizio Di Lorito, a cui il torneo è dedicato, ha sempre dimostrato una grande passione per il calcio giovanile e ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti, con la Pro Calcio Italia prima e lo Spoltore Calcio poi. L'obiettivo del torneo è quello di onorare la memoria di Fabrizio Di Lorito, promuovere lo spirito sportivo e favorire lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori.

Durante i quattro giorni di gare, i giovani calciatori avranno l'opportunità di confrontarsi, mettere alla prova le proprie abilità e vivere momenti di sano divertimento e sportività. Sono dodici le società coinvolte: Spoltore, Pro Calcio Italia, Atletico Francavilla, Cantera Adriatica, Cepagatti, Delfini Biancoazzurri, Fater, Gladius, Lettese, Pro Tirino, Rosciano e Villa 2015. Il torneo è un modo per coinvolgere la comunità locale e far vivere a tutti un'esperienza unica e coinvolgente. Sarà possibile assistere alle gare e sostenere le squadre partecipanti, creando un clima di entusiasmo e supporto per i giovani atleti.

"Il Memorial Fabrizio Di Lorito è un'iniziativa importante che unisce lo sport e la passione per il calcio e la valorizzazione dei giovani talenti", si legge in una nota. "Sarà un momento di festa e di crescita per tutti i partecipanti, che potranno rendere omaggio a una figura fondamentale per il calcio locale e vivere emozioni uniche sul campo da gioco e fuori dove ci saranno attività collaterali".