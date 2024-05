Banche di credito cooperativo a convegno, bilancio positivo

Grande interesse e successo di presenze al convegno sul ruolo del Gruppo Bancario Iccrea nei percorsi di sostenibilità dei sistemi locali, organizzato ieri nell’Università di Pescara dalla Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo, presente con il presidente Michele Borgia, il direttore generale Adriano Giacintucci e diversi componenti del Cda. Fra gli autorevoli relatori, il Direttore Generale di Iccrea Mauro Pastore, il Prorettore Tonio Di Battista, il Direttore del Dipartimento Stefania Migliori, Susanne Durst dell’università di Reykjavik, la professoressa Michela Venditti e il dottor Fabrizio Salusest. Un pubblico di eccellenza fra cui docenti universitari, esponenti bancari, rappresentanti di associazioni di categoria e di istituzioni pubbliche.

“Il Gruppo BCC Iccrea è oggi uno dei gruppi più performanti in Italia”, ha detto Pastore, “dopo un percorso di crescita continua su tutti i principali indicatori bancari, sia a livello industriale che di presenza sul territorio, e ha lanciato un piano industriale 2024-2026 particolarmente sfidante con cinque pilastri fondamentali e con un unico denominatore comune: la transizione sostenibile e l’attenzione ai fattori ESG (ndr acronimo che si riferisce a tre aree principali: Environmental, Social e Governance). Ciò al fine di accompagnare anche l’azione delle PMI e delle famiglie sul territorio affinché queste non rimangano sole nel loro cammino di sviluppo sostenibile, creando così ulteriore valore per le economie locali, per i giovani e per le famiglie stesse”.

I relatori hanno messo in evidenza il ruolo delle banche di credito cooperativo nel processo di transizione verso un’economia e una società più sostenibili. E hanno sottolineato come l’impatto ambientale, sociale e di governance di tutte le organizzazioni che operano sul mercato, come dei singoli risparmiatori, diventi elemento centrale di valutazione, per le banche, e di identità per gli operatori.

Michele Borgia, appena riconfermato alla guida della BCC Abruzzese – Cappelle sul Tavo, prima banca abruzzese nell’ultimo ranking di Milano Finanza, ha dichiarato: “Il pilastro culturale e quello finanziario si sono raccolti su una direttrice comune per la transizione ESG, con le BCC, il Gruppo Bancario Iccrea e l’università di Pescara impegnate a condividere comuni strategie di intervento. Viste le preferenze dei consumatori, sempre più orientate a consumi di beni e servizi sostenibili, dalla tempestività ed efficacia delle scelte in termini ESG dipenderà l’accesso ai mercati e l’accesso ai finanziamenti”.