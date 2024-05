Padovano (Sib): “Bandiere Blu premiano la professionalità di 30mila imprese”

"Le nostre spiagge si confermano la destinazione preferita dei vacanzieri: questo anche perché i 30mila imprenditori balneari italiani ci mettono professionalità, esperienza e tanta passione, ma oggi hanno assolutamente bisogno di certezze per il futuro". Lo hanno dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio, e il presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano (foto). “Le Bandiere Blu conquistate dai Comuni italiani salgono a 236 (10 in più rispetto al 2023) e - spiegano i balneari - rappresentano un fattore importante per la crescita e la valorizzazione dei nostri territori. Le località turistiche a vocazione marittima, infatti, registrano valori migliori rispetto alla media nazionale, così come confermato in questi giorni dall'Istat”.

"La balneazione attrezzata italiana con i suoi servizi di eccellenza costituisce un fattore di competitività di queste località - ha continuato Capacchione - e, complessivamente, del Paese nel mercato internazionale delle vacanze, pertanto sarebbe estremamente dannoso per tutti lederla o distruggerla". La "questione balneare", che coinvolge un settore strategico per l'economia del Paese, poi è molto delicata perché riguarda decine di migliaia di famiglie che rischiano di perdere le proprie imprese e l'unico reddito da lavoro.

"Auspichiamo che quanto prima si emani una legge che concili l'esigenza della concorrenza con la tutela dei diritti degli imprenditori balneari - hanno concluso il presidente nazionale del sindacato e Padovano - dalla conservazione del lavoro, alla salvaguardia della proprietà aziendale, fino alla tutela del loro legittimo affidamento nelle leggi e nei provvedimenti delle Istituzioni. Tutto questo a vantaggio dell'ambiente, dell'offerta turistica, dell'economia, dell'occupazione e, in modo particolare, dell'immagine del Bel Paese".

Padovano spiega poi che "per quanto riguarda l'Abruzzo, si fregia di una nuova bandiera blu che per noi è motivo di ulteriore orgoglio. L'inserimento della città di Ortona per quanto riguarda il Lido Saraceni e i Ripari di Giobbe non fa altro che confermare la bellezza delle nostre coste e come il mare abruzzese non abbia nulla da invidiare alle altre coste italiane. Da 14 siamo passati a 15 bandiere blu e questo non può che essere per noi un ulteriore vanto. Sono contento anche per la conferma di Villalago e di Scanno e questo a conferma che in Abruzzo sul fronte della pulizia delle acque si sta lavorando e bene. Aggiungo che la Sib in collaborazione con la Società di Salvamento mette sempre a disposizione la qualità dei servizi, la sicurezza e l'ospitalità. Per la città di Pescara il quarto anno di bandiera blu è un grandissimo risultato e quindi oggi siamo in un circuito con Pescara che resta una delle poche città capoluogo con la bandiera blu".