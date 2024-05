Pescara celebra la Giornata della Ristorazione

Tutto pronto per la seconda edizione della Giornata della Ristorazione che si terrà presso la sede della Confcommercio Pescara, in via Aldo Moro 1/3, giovedì 16 maggio alle ore 10,30. La Giornata della Ristorazione, iniziativa ideata da FIPE-Confcommercio, si celebrerà in tutta Italia per valorizzare il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana.

Si tratta di un’iniziativa di grande importanza, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, che nasce con l’obiettivo di riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il settore: l’ospitalità. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il Rapporto sulla Ristorazione 2024 e saranno illustrate le iniziative dei ristoranti per combattere lo spreco alimentare.