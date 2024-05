Bandiere Blu 2024, è l'Abruzzo la "regina" del mare italiano?

Nella giornata di ieri (14 maggio) sono state comunicate le 236 località italiane che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2024. Il podio del Belpaese vede in prima posizione la Liguria con 34 bandiere, poi la Puglia con 24 e in terza posizione la Campania con 20.

Grazie alla new entry Ortona, le 15 bandiere blu 2024 in Abruzzo portano la nostra regione a posizionarsi al 6° posto insieme alla Sardegna. Riflettendo su quest'ultimo dato, però, ci è venuto un dubbio e siamo andati a controllare quanti km di costa abbia la Sardegna: 1849. L'Abruzzo, invece, ne ha solo 130.

A questo punto la domanda sorge spontanea: ha senso classificare le regioni solamente in base al numero di bandiere? Non sarebbe più giusto classificarle tenendo conto anche dei km di costa a disposizione di ognuna di esse?

Con una veloce ricerca online abbiamo trovato i km di costa che ha ogni regione e abbiamo calcolato ogni quanti km di costa c'è una bandiera blu. Il risultato ribalta la classifica e ci dice che, con soli 8,6 km per bandiera) è l'Abruzzo è la regina delle Bandiere Blu 2024 italiane, non la Liguria (che comunque rimane sul podio in terza posizione).

La classifica “aggiornata” in base ai km di costa per bandiera

QUANTI KM DI COSTA PER UNA BANDIERA BLU Regione N. Bandiere Km Costa Km / bandiera Abruzzo 15 130 8,666667 Marche 19 180 9,473684 Liguria 34 359 10,55882 Basilicata 5 70 14 Emilia Romagna 9 135 15 Veneto 9 158 17,55556 Molise 2 36 18 Campania 20 480 24 Toscana 18 633 35,16667 Lazio 10 361 36,1 Puglia 24 940 39,16667 Calabria 20 788 39,4 Friuli Venezia Giulia 2 111 55,5 Sicilia 14 1637 116,9286 Sardegna 15 1849 123,2667

* la classifica non include Trentino, Piemonte e Lombardia in quanto non abbiamo trovato il numero di km di coste dei laghi