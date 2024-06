Cna Turismo: “Ok i dati dell'Abruzzo, ma urge uno scatto sul mercato estero”

Sul piano delle presenze turistiche nel 2023, il risultato dell'Abruzzo è confortante, ma serve accrescere la capacità della regione di farsi conoscere sui mercati esteri dove si registrano ancora le maggiori criticità. Secondo Cna Turismo Abruzzo, il quadro tracciato dall'Istat nel recente report 'L'andamento turistico in Italia: prime evidenze del 2023' deve essere considerato "un punto di partenza di grande valore, visto che è contrassegnato da oltre 1,7 milioni di arrivi e 6,5 milioni di presenze nei nostri esercizi ricettivi".

Resta il nodo della provenienza dei visitatori, che mette l'Abruzzo agli ultimi posti della graduatoria nazionale tra regioni quanto agli ospiti stranieri, con l'85,6% di residenti in Italia e il 14,4% di non residenti. "Serve una maggiore attenzione alla presenza sui mercati esteri - aggiunge il responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Gabriele Marchese (foto) - Un segmento strategico decisivo su cui ancora stentiamo ad affermarci. Per questo occorre rafforzare la collaborazione tra Regione e operatori, per studiare insieme strategie, pacchetti e percorsi".