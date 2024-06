“Il futuro dell'agricoltura”, convegno alla Camera di Commercio

Legacoop Abruzzo in collaborazione con Legacoop Agroalimentare ha organizzato il convegno dal titolo "Il futuro dell'agricoltura: elemento fondamentale per la sostenibilità ambientale ed economica" il 13 giugno alle ore 10 presso la sede della Camera di Commercio Chieti Pescara, situata in via Conte di Ruvo 2. L'evento rappresenta un'opportunità unica per esplorare e discutere l'importanza cruciale dell'agricoltura nella nostra regione.

L'Abruzzo, con il suo ricco patrimonio naturale e culturale, vanta una tradizione agricola che continua a essere il pilastro dell'economia regionale. Il convegno che ha come obiettivo quello di parlare dell'agricoltura del futuro indicando quali sono le nuove tecnologie e soluzioni sostenibili a disposizione degli agricoltori. Agricoltura, che dovrà garantire la sostenibilità dell'intero sistema ambientale, produttivo e sociale, minimizzando gli impatti ambientali e sulla produttività, pur continuando a fornire prodotti alimentari sicuri e a prezzi accessibili per il consumatore finale. Per raggiungere questo obiettivo, gli agricoltori possono e devono affidarsi sempre di più alle nuove tecnologie e alle nuove conoscenze.

Dopo i saluti istituzionali da parte del neo Sindaco di Pescara e del Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, l'apertura dei lavori è affidata a Luca Mazzali, Presidente di Legacoop Abruzzo, a cui seguirà l'intervento di Cristian Maretti, Presidente di Legacoop Nazionale Agroalimentare, che delineeranno le prospettive e le sfide del settore agricolo e la visone dei Legacoop.

Seguiranno le esperienze delle cooperative abruzzesi, con Gianluca Balzani della COLT.OR., Nunzio Marcelli della A.S.C.A., Gianluca Orsini della Cantina Sociale Tollo, e Dario Ricci della, che condivideranno storie di successo e best practices.

Il tema delle sinergie fondamentali per la competitività del settore sarà affrontato dalla professoressa Maria Angela Perito, dell'Università di Teramo Bioscienze e Tecnologie agro-alimentari e ambientali, da Riccardo Dolci di Banca Etica e da Stefania Faccioli di Unipol Sai che parleranno delle opportunità di innovazione e finanziamento per le imprese agricole.

La presentazione delle politiche agricole Regionali e Nazionali, saranno illustrate rispettivamente da Emanuele Imprudente, Assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo e Luigi D'Eramo, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura. La conclusione dei lavori sarà affidata a Simone Gamberini, Presidente di Legacoop Nazionale.