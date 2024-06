Accesso vietato alla spiaggia, Foschi scrive a Marsilio e Capitaneria di Porto

“Pescara ha conquistato per la quarta volta la Bandiera Blu ma, alla pineta dannunziana di Pescara, più precisamente in Piazza Le Laudi, la bandiera Blu non sventola”. Inizia così una lettera che il consigliere comunale Foschi ha inviato al governatore Marsilio e, per conoscenza, alla Capitaneria di Porto, sottolineando che nella zona in questione “esiste un varco di accesso libero alla spiaggia, largo 2,5 metri, previsto dal Piano Spiaggia Comunale, dal Piano Demaniale Marittimo Regionale, ribadito nel SID – Sistema Informativo Demaniale Marittimo, un varco peraltro obbligatorio e necessario per garantire il passaggio ai soccorritori per eventuali emergenze, agli utenti della spiaggia, ai cittadini diversamente abili”.

Tuttavia, spiega Foschi, “nel 2020, all’improvviso, quel varco è stato chiuso con l’utilizzo di fioriere, ovvero vasi di pietra e marmo con piante ad alto fusto, creando una barriera sia fisica che visiva”. Nonostante il passaggio dovesse rimanere “temporaneamente chiuso causa Covid-19”, ad oggi non è mai stato riaperto. E poiché “l’accesso alla spiaggia continua ad essere ancora vietato ai diversamente abili, agli anziani, alle mamme con carrozzini, a tutte le utenze deboli e soprattutto agli eventuali soccorritori”, Foschi chiede “un deciso intervento, da parte delle autorità in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, per riscontrare quanto esposto e porre fine al probabile abuso messo in atto”.