Il B7 arriva a Pescara: Confindustria ha scelto la città dannunziana

Pescara sarà sede non soltanto del G7, il 23 e 24 ottobre (la data è stata anticipata di un giorno), ma anche del B7, sempre a ottobre. Nei giorni scorsi, una delegazione di Confindustria ha effettuato un sopralluogo nei locali Comune di Pescara, proprio in vista di questo appuntamento. La delegazione, guidata dal Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte, ha incontrato il Sindaco Carlo Masci e il Direttore Generale del Comune di Pescara, Pierluigi Carugno dopo un sopralluogo nella Sala Consiliare, indicata come la sede designata per ospitare il prossimo B7, previsto nel mese di ottobre.

Nonostante la data ufficiale non sia stata definita, essendo in attesa delle direttive della cabina di regia del G7, l'incontro del B7 dovrebbe tenersi il 22 o 23 ottobre. Pescara si prepara quindi ad accogliere i grandi imprenditori provenienti dai sette paesi più industrializzati del mondo, che si riuniranno per discutere del futuro delle imprese e dell’economia globale.

"Un evento di grande rilevanza che vedrà la partecipazione, oltre agli imprenditori, anche dei Ministri degli Esteri. Questi ultimi, come noto, nei giorni successivi saranno impegnati con i lavori del G7, che si terranno all’Aurum", ricorda Masci sottolineando che il G7 sarà preceduto da una serie di eventi, in città.

Nelle prossime settimane si attendono maggiori dettagli sull'organizzazione e lo svolgimento del B7, che rappresenta "un’importante occasione di confronto e dialogo sui temi economici di rilevanza internazionale", dice Masci.

"L'incontro tra la delegazione di Confindustria e i rappresentanti del Comune di Pescara testimonia l'importanza di questa manifestazione e il forte impegno delle istituzioni locali nell'assicurare il successo del B7", fa notare il sindaco. "La Sala Consiliare, con la sua capacità di accogliere eventi istituzionali, è stata ritenuta idonea per accogliere i lavori di questo prestigioso incontro", stando a quanto emerso dal sopralluogo.

L'appuntamento di ottobre si preannuncia quindi come un momento cruciale per delineare le strategie future delle imprese, favorire collaborazioni internazionali e rafforzare il ruolo dell'Italia nello scenario economico globale. Pescara, con la sua accoglienza e organizzazione, si prepara a essere il palcoscenico di un evento che potrà avere importanti ripercussioni a livello mondiale.

Grande entusiasmo da parte del Sindaco di Pescara, che commenta: “Mai come in questi anni, Pescara viene attenzionata e, soprattutto, scelta come città di eventi di questa portata. Oltre al G7 anche il B7 ha scelto la nostra città e i rappresentanti della grande imprenditoria si riuniranno nella nostra sala Consiliare per discutere del presente e del futuro dell’economia. Tra gli appuntamenti collaterali del G7, il G7 stesso il B7, Pescara dal 19 al 25 ottobre, avrà gli occhi puntati da tutte le parti del mondo. La città è pronta ad accogliere i grandi della terra e sono certo farà una bellissima figura”.