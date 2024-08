Si terrà domani sera, 4 agosto, alle ore 21 in piazza Galli a Montesilvano Colle la sedicesima edizione del Premio Dean Martin. Il prestigioso cappello verrà consegnato ad alcuni personaggi di origine abruzzese, che si sono distinti in vari Paesi del mondo. A Maurizio Mariano, avvocato, di origine teatina, che si è impegnato nel corso degli anni per la lotta contro l'apartheid e il razzismo in Sud Africa, collaborando con Nelson Mandela; a Francesca Della Penna, giornalista di Guardiagrele, vive a Londra ha realizzato il blog The Gluten Freelancer sul quale condivide ricette abruzzesi per celiaci; a Carlotta Onesti, di Montesilvano, ballerina di fama mondiale, ha danzato nei teatri di tutto il mondo dall'Opéra di Parigi, alla Scala di Milano fino al San Carlo di Napoli, e in Giappone, Singapore e Cina, sfila anche per le case di moda più prestigiose come Dior, Armani, Cartier, Hermès. Ha ballato a Sanremo ed è stata ospite più volte di Amici; Rodolfo Centorame, di origini montesilvanesi, artista del ferro battuto, da diversi anni è segretario del Circolo Abruzzese di Berazategui e si adopera per taramandare le tradizioni abruzzesi in Argentina alle nuove generazioni.

Nel corso della serata verrà consegnato il Premio Dean Martin a Gianluca Guidi, cantante, attore e regista, figlio di Johnny Dorelli, che nel suo ultimo cd I'm Old Fashioned, ha omaggiato Dean Martin con un medley. Un artista poliedrico, figlio di Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, sta portando nei teatri italiani e d'Europa le canzoni di Dean Martin e Frank Sinatra. L' edizione 2024 si aprirà nel segno del Viaggio delle Radici con l'attrice Tiziana Di Tonno e con il giovane cantante venezuelano, di origine abruzzese, Leonardo Di Profio, artista poliedrico che si esibirà nel corso della serata, raccontando il suo viaggio alla riscoperta della terra di suo padre. L'Orchestra Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, accompagnerà il cantante e pianista Stefano Maria Pardo, che anche quest'anno interpreterà Dean Martin, in alcuni famosi e indimenticabili brani dello showman di origine montesilvanese. La serata verrà condotta dalla giornalista Mila Cantagallo, mentre la regia dello spettacolo è di Matteo Veleno e di Graziella Core.

"C'è grande attesa per i personaggi che saliranno sul palco di piazza Galli – ha dichiarato il sindaco De Martinis - , ospiti provenienti da numerosi Paesi del mondo. Il Premio, infatti, non ha solo un'importanza legata alla città di Montesilvano, ma è una risorsa per l'intera regione, per questo motivo chiederò al presidente della giunta regionale, Marco Marsilio di istituzionalizzare questo importante evento che ormai si è consolidato nel tempo. È un momento di festa in cui si ricorderanno le nostre tradizioni e il legame con i nostri emigranti, che hanno lasciato la nostra regione per trovare fortuna all'estero. Come del resto è accaduto a Gaetano Crocetti, barbiere di Montesilvano e papà di uno dei più grandi attori e cantanti al mondo come Dean Martin, a cui la nostra città ha intitolato anche il palacongressi. Un plauso all'anima del Premio, la giornalista Alessandra Portinari che ha portato avanti con determinazione, fin dal 2008, questo prestigioso appuntamento".

"Siamo felici di aprire quest'anno nel segno delle Radici – spiega la presidente Alessandra Portinari – un tema che in più occasioni abbiamo affrontato durante le varie edizioni e ancora di più nel 2024, dichiarato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale come anno del Turismo delle Radici, riconoscendo l'importanza di questo settore per lo sviluppo e la rigenerazione del territorio. Il Turismo delle radici è rivolto ai discendenti di persone emigrate, che tornano a visitare i luoghi in cui sono vissuti i propri antenati e decidono come nel caso di Leonardo Di Profio, ospite della serata, di restare. I premiati di quest'anno hanno tramandato le loro radici e hanno valorizzato con le loro azioni l'abruzzesità nel mondo. Assegneremo il Premio anche a Gianluca Guidi, che ha omaggiato, quale amante dello swing, Dean Martin. Sarà una serata all'insegna della musica e del divertimento, ma ascolteremo anche tante storie di chi è riuscito a lasciare un segno nella propria comunità".