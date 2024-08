Grande successo per l'edizione 2024 di "Dall'Etna al Gran Sasso"

È stata un'edizione formidabile, lo dicono chiaramente i numeri, a dir poco da record. La XVIII edizione di Dall’Etna al Gran Sasso, infatti, ha visto una presenza e una partecipazione di pubblico mai viste prima. Un successo che premia gli sforzi di una squadra coesa dai meccanismi perfetti e sincronici, dietro la regia dell'ideatore e promotore, Gabriele Florindi, sindaco emerito di Città Sant'Angelo. Il centro storico angolano ha vissuto la magia dell’edizione 2024, nella settimana dal 20 al 28 luglio. Letteralmente presi d'assalto gli stand delle specialità siciliane, ma non sono stati da meno nemmeno quelli abruzzesi. Molto apprezzato anche il cartellone degli eventi artistici e musicali che ha fatto registrare sempre il pienone.

Confermato il gradimento per i tanti gruppi folk itineranti capaci di portare allegria e divertimento in tutto il perimetro urbano. "Quest’anno si è svolta la XVIII edizione di Dall’Etna al Gran Sasso", riferisce Gabriele Florindi. "La Kermesse è diventata maggiorenne, regalandoci un afflusso di visitatori mai visto. Edizione in crescita, malgrado anche manifestazioni blasonate concomitanti. Per questo voglio ringraziare l’amministrazione comunale, la Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, la Fondazione Pescarabruzzo, la Provincia di Pescara, l'Associazione artigianato artistico Abruzzese, Associazione Celiachia Abruzzo, enti e associazioni che hanno patrocinato la manifestazione. Non vanno dimenticati gli sponsor storici fidelizzati da anni e i nuovi che sono entrati a far parte della nostra famiglia. Un grazie particolare alle forze dell’ordine, Polizia locale e Carabinieri, a tutte le Associazioni di volontariato, Protezione Civile”.

“Un sentito senso di gratitudine”, aggiunge Florindi, “va anche agli abitanti del centro storico che hanno subito disagi e a tutti i nostri visitatori per la compostezza, l’educazione, la pazienza e la comprensione dimostrata in questi 9 giorni di festa. Una vera e propria festa corale, come si evince anche dalla diretta partecipazione di tutti i privati che mettono a disposizione, ogni anno, gli androni, i locali per mostre e esposizioni completamente a titolo gratuito, a loro la mia più profonda gratitudine. Non si può, inoltre, scordare il gioioso e instancabile esercito di volontari che sono stati impegnati negli stand - dalla preparazione-cottura e somministrazione delle squisite pietanze - a coloro che hanno pulito i tavoli - a coloro che hanno montato e smontato tutte le strutture. Una nota di merito, però", conclude Florindi, “va fatta per la squadra che, con estrema competenza, educazione gestisce i parcheggi e i bus navetta, per i tanti visitatori che fruiscono del servizio. Plauso dovuto anche perché, la loro età media è bassa, una squadra veramente giovane che, si spera, insieme agli altri giovani volontari, presto potrà prendere in mano la gestione della manifestazione per garantire ad essa lunga vita”.