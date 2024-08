Area risulta, Confcommercio: "Adottare provvedimenti d’urgenza per l’emergenza parcheggi"

La Confcommercio di Pescara interviene per chiedere al sindaco Masci di adottare provvedimenti d’urgenza in merito all’emergenza parcheggi che si è venuta a creare a seguito della riduzione di posti auto nell’area di risulta. Il presidente Riccardo Padovano (foto) afferma: “Siamo di fronte ad una situazione di emergenza nel momento clou della stagione estiva e servono provvedimenti di urgenza per restituire posti auto al servizio del turismo e del commercio. Esistono soluzioni che possono essere attivate da subito ma occorre superare la burocrazia legata alla lentezza delle delibere. Chiediamo pertanto al sindaco di Pescara di prendere in mano la situazione ed intervenire con immediatezza per sbloccare alcune soluzioni percorribili”.

Padovano propone di “realizzare parcheggi sul lato monte di corso Vittorio Emanuele antecedente l’area della vecchia stazione provenendo da nord; attivare per il solo mese di agosto la sosta per le auto sulla strada parco; recuperare posti auto nell’area ex Fea; recuperare posti auto nella zona attualmente occupata dagli autobus a lunga percorrenza che stazionano in attesa della partenza; aumentare il numero di posti auto su via Ferrari e via Caravaggio istituendo parcheggi a spina di pesce; chiedere di adibire temporaneamente a parcheggio i tunnel della stazione di proprietà di Rfi”.

Per il presidente della Confcommercio Pescara, “occorre assolutamente che qualcosa venga fatto nell’immediato in quanto le attività economiche sono allo stremo e la mancanza di parcheggi sta facendo mancare il flusso turistico che solitamente da metà luglio dava un notevole sostegno all’economia cittadina”.