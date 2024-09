MalagÃ², Urso e Crosetto tra gli ospiti dell'Abruzzo Economy Summit

Analizzare lo scenario economico nazionale in vista delle nuove sfide legate alla transizione digitale ed ecologica, al fine di individuare nuovi obiettivi di crescita per la Regione e il Paese, definendo le linee guida per lo sviluppo di nuove tecnologie legate all’AI. È questo l’obiettivo che si pone la quarta edizione dell’Abruzzo Economy Summit, la kermesse economica ideata dall’agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo che si terrà il 19 e 20 settembre all'Aurum.

Tra gli ospiti figurano Giovanni Malagò (foto), Presidente del CONI; Paolo Mieli, giornalista, saggista, conduttore televisivo e opinionista italiano; Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo e Cristina Sgubin, membro del CdA di Eni; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Guido Crosetto, Ministro della Difesa; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Carlo Masci, Sindaco di Pescara; Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; Gabriele Fava, Presidente INPS; Dario Lo Bosco, Presidente RFI e Academy Polo Infrastrutture FS.

Nel programma anche altri relatori, tra cui Valentino Valentini, Vice-ministro Imprese e Made in Italy; Tiziana Magnacca, Assessore Regione Abruzzo alle Attività Produttive, Ricerca Industriale, Lavoro; Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo; Antonella Santuccione Chadha, Presidente Women's Brain Foundation e Neuroscienziata; Valentino Confalone, President and Managing Director Novartis; Michele Di Bartolomeo, Presidente Odcec Pescara; Mauro Fabris, Vicepresidente Strada dei Parchi; Maria Rosaria Guarniere, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto del Gruppo Terna; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato RFI; Riccardo Toto, Direttore generale Renexia Spa; Paride Vitale, Strategic & Creative PR e Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS.

Inoltre saranno presenti Paolo Agnelli, Presidente Confimi Industria; Luciano Ardingo, Amministratore Delegato SPEE; Diego Cattoni, Presidente Aiscat; Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato Simest; Fabrizio Iaccarino, Head of Institutional Affairs Italy Enel; Aldo Isi, Amministratore Delegato Anas; Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani; Massimiliano Mancusi, Presidente Mancusi SpA; Giuseppe Mauro, Economista e professore ordinario di Politica Economica Ud’A; Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali di Edison; Alessandra Priante, Presidente Enit; Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave; Giuseppe Santonato, AI Leader di EY EMEIA e AI Transformation Leader di EY Italia; Massimo Schirò – Head of Legal Affairs Sace; Umberto Sgambati, Presidente Proger SpA; Pierluigi Verbo, Head of Public Sector & Government KPMG e Stefano Za, Presidente Corso di Laurea Economia e Management.

A moderare le tavole rotonde saranno Laura Chimenti, giornalista Rai e anchorwoman del Tg1, Nicola Porro, giornalista, saggista e autore televisivo italiano, e Luca Telese, giornalista, autore e conduttore televisivo. Per accreditarsi bisogna compilare il form al link https://www.abruzzoeconomysummit.it/area-stampa/.