Donald Balla nuovo presidente del Gruppo Giovani Ance Chieti-Pescara

Donald Balla, 33 anni ,di Pescara è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Ance Chieti Pescara di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Laureato a Milano in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente è cfo dell’azienda B&B Costruzioni Generali S.r.l. e dell’intero Gruppo Balla. Nel corso del suo mandato quadriennale, sarà affiancato dal Vice Presidente vicario Tommaso Cericola della società Cericola S.r.l.

Ad oggi fanno parte del Gruppo circa trenta soci. Durante dell’assemblea dello scorso 17 ottobre - che ha segnato un vero e proprio record di presenze - sono stati eletti anche i quattro consiglieri che completano il gruppo direttivo. Si tratta di Paola Rina Cocco di 3C Aedificatoria S.r.l., Fabio Sbaraglia di Ds Elettroimpianti S.r.l., Davide Armellini di Coproject S.r.l. e Gianluigi Sputore di Dierre S.r.l. Il neopresidente Balla ha evidenziato:

“Ringrazio il presidente uscente Andrea Chiavaroli per la dedizione profusa e per la disponibilità e il supporto che, soprattutto in questi ultimi e intensi mesi, non sono mai mancati. Eredito da lui un gruppo che oggi ha dato un importante segnale di forza e di coesione. Vorrei ringraziare anche il nostro due volte past president Andrea De Leonibus perché è proprio sotto la sua presidenza, da allora neolaureato, che è iniziata la mia vita associativa qui in ANCE”.

Nel suo programma, alcune delle iniziative come il format “Salotti…”, per confrontarsi con personalità di riferimento del mondo istituzionale e politico; visite verso fornitori strategici e innovativi in maniera tale da accrescere l’orizzonte di conoscenza sulle tecnologie e le tendenze nel settore. Inoltre, per la crescita professionale individuale, tavole rotonde di approfondimento verso tematiche di settore. Priorità anche ai legami con le università e le scuole superiori.

La sua visione del Gruppo? “L’assioma di questo gruppo è proprio quello di offrire momenti di incontro e confronto, spunti di riflessione e occasioni di approfondimento in uno dei “mestieri”, quello dell’imprenditore, più difficile; il settore delle costruzioni è uno di quelli che mostra un grado di complessità tra i più elevati e che è chiamato nei prossimi anni ad affrontare sfide, i cui impatti avranno una portata globale”. Da qui un suo appello ai colleghi:

“Siamo imprenditori e siamo giovani per cui vi prego di voler considerare l’associazione e questo gruppo una seconda casa dove poter discutere e dove potersi confrontare apertamente su dubbi e problematiche. Credo fermamente infatti, che sia proprio dal dialogo e dal confronto che ci si elevi e si cresca personalmente e professionalmente”.

Hanno partecipato ai lavori assembleari anche il presidente dell'Ance Chieti Pescara Antonio D’Intino, il vice presidente Ance Chieti Pescara Marcello Mirolli, il presidente Formedil Chieti Pescara Carlo Cericola, il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte e il presidente del Gruppo Giovani Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Mirko Basilisco.