Un approfondimento sulle elezioni americane, incontro con Mattia Ferraresi

La nostra città si prepara ad accogliere un evento di grande interesse culturale e politico, organizzato dall'associazione Esserci per Essere e dal Centro Culturale di Pescara. L'incontro è previsto per il 29 ottobre alle ore 19 presso l'Auditorium Cerulli e vedrà come protagonista Mattia Ferraresi, caporedattore del quotidiano Domani e figura di spicco nel panorama giornalistico italiano e internazionale.

Ferraresi, originario di Modena, ha collaborato con prestigiose testate come Il Foglio, The New York Times, The Wall Street Journal, The Boston Globe e Foreign Policy. Il suo ultimo libro, "I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto" (Mondadori), analizza il clima di sfiducia che caratterizza la nostra epoca, un tema centrale anche nella riflessione politica globale.

Durante l'incontro Ferraresi offrirà un'analisi approfondita delle elezioni americane, con uno sguardo sulle dinamiche interne e sul loro impatto a livello internazionale, un tema che continua a influenzare l'equilibrio geopolitico mondiale. L'evento rappresenta un'importante occasione per il pubblico pescarese di confrontarsi con un esperto del settore e approfondire questioni di grande attualità. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.