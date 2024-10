Pallanuoto: Arnaldo Castelli nuovo ct dell'Arabia Saudita

Arnaldo Castelli è il nuovo Commissario Tecnico delle nazionali di pallanuoto dell’Arabia Saudita. Date le dimissioni dal ruolo di allenatore del Grand Nancy Aquatique Club, dal 1º novembre il pescarese sarà a Riyadh e prenderà possesso del ruolo di ct delle Nazionali dell’Arabia Saudita. Oltre al classico ruolo in vasca, gran parte del lavoro sarà di coordinamento e sviluppo di tecnici, club, classe arbitrale, riorganizzazione dei campionati e dell’intero movimento.

“Sarà un ruolo quasi da manager per certi versi - ha confidato Castelli a Paolo Sinibaldi - Sono emozionato e orgoglioso di essere stato scelto dalla Federazione Araba per ricoprire questo incarico. Come sempre mi impegnerò con grande entusiasmo in questa nuova sfida professionale, non vedo l’ora di potermi mettere al lavoro”.