Pallavolo: Spoltore Volley, contro l'Innova Arabona inizia la Serie D femminile

Oggi, 20 ottobre, prende il via il campionato di Serie D femminile di pallavolo, e tutte le attenzioni saranno puntate sulla sfida che vedrà protagoniste le ragazze della Revalfarma Spoltore. L'incontro si disputerà presso la palestra di via Nora a Santa Teresa di Spoltore con inizio alle ore 18: ostacolo per le 'Lupe' spoltoresi l'Innova Arabona. Confermatissimo alla guida del roster giallonero coach Andrea Di Nardo con il supporto del direttore tecnico Stefano Schiavone.

Il roster. Confermate Raffaella e Sara Damiani, Giulia Iezzi, Alessia Saraullo, Caterina Raciti e Valeria Cianciotta. Maria Laura Russo, Lucia Maria Di Bacco, Giada Innocenti, Federica Calzonetti, Valerisa Pestilli, Giulia Volpone, Chiara Riccitelli, Ilaria Di Nunzio, Giada Crocetta, Beatrice Terrenzio, Isabella Sala e Vittoria Ferrara sono i volti nuovi.

L’importanza di questo incontro va oltre i tre punti in palio: rappresenta una nuova opportunità nel percorso di crescita della squadra. Il presidente Mirko Di Cesare non si è nascosto ed ha dichiarato senza mezzi termini che si punta a vincere il campionato.