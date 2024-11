OttoPuntoZero premiata come azienda Leader della Crescita 2025

Vincere è bello, ripetersi non è scontato. Per il secondo anno consecutivo, OttoPuntoZero, azienda leader nel settore arredobagno, ottiene il prestigioso riconoscimento di Leader della Crescita 2025, l’annuale classifica stilata da Statista in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

L’inserimento in questo ranking di OttoPuntoZero, azienda nata tra Abruzzo e Puglia nel 2016, conferma la sua posizione tra le realtà italiane con la più alta crescita di fatturato tra il 2020 e il 2023, contribuendo al successo dell’iniziativa giunta ormai alla settima edizione.

Pubblicata sia nell’edizione cartacea che online del Sole 24 Ore, la lista dei Leader della Crescita offre uno sguardo sulle imprese italiane in grado di mantenere una crescita costante e performante, nonostante le sfide del mercato attuale.

Questa conferma per OttoPuntoZero non rappresenta solo un traguardo, ma è anche la dimostrazione della sua capacità di innovare e migliorarsi, anno dopo anno, affermandosi come un punto di riferimento nel settore arredobagno per stile, qualità e sostenibilità.

«Siamo orgogliosi di essere stati nuovamente premiati come Leader della Crescita. Ricevere questo riconoscimento per due anni di fila non è un risultato scontato, ma il frutto di un lavoro costante di tutto lo staff e di una visione imprenditoriale che mette al centro qualità e innovazione – commenta così il prestigioso premio Paolo Ricotta, CEO di OttoPuntoZero – Questa conferma ci stimola a proseguire sulla strada del miglioramento continuo, rispondendo alle esigenze dei nostri clienti e anticipando le nuove tendenze nel mondo dell’arredobagno».

Con una gamma di prodotti dal design ricercato e dalle elevate prestazioni, e con una disponibilità pressoché immediata, OttoPuntoZero si pone l’obiettivo di trasformare ogni ambiente bagno in un'esperienza unica, funzionale ed espressiva, che combina stile e personalità con una rapidità di consegna che ha pochi eguali nel settore.

E proprio in quest’ottica, OttoPuntoZero annuncia il lancio di un nuovo catalogo ricco di soluzioni innovative, pensate per anticipare e soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’altra novità riguarda una nuova logistica avanzata, concepita per garantire tempi di consegna ancora più rapidi e un servizio sempre più efficiente.

Il recente riconoscimento come Leader della Crescita 2025 conferma il successo del percorso intrapreso e rappresenta un’ulteriore spinta a rafforzare la posizione di OttoPuntoZero nel settore anche in ottica di futuro a medio e lungo termine.